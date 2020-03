Koρωνοϊός: Σοκ και δέος στην Ιταλία με «λουκέτο» σε όλα τα καταστήματα - «Άδεια» σούπερ μάρκετ, στο όριο τα νοσοκομεία (Photos/Videos)

Άκρως δραματική μορφή λαμβάνουν οι εξελίξεις στη γειτονική Ιταλία όπου τα κρούσματα από κορωνοϊό προσεγγίζουν με γοργούς ρυθμούς τα 12.500 ενώ οι νεκροί ανέρχονται σε 827.

Ο πρωθυπουργός της Ιταλίας Τζουζέπε Κόντε χθες το βράδυ ανακοίνωσε ότι κλείνουν όλα τα καταστήματα στη χώρα, εκτός από τα φαρμακεία και τα καταστήματα τροφίμων.

Όπως είπε χαρακτηριστικά ο Κόντε, θα κλείσουν μπαρ, κομμωτήρια σε όλη την Ιταλία.

Επίσης, λουκέτο μπαίνει και σε εστιατόρια που δεν μπορούν να εγγυηθούν ότι θα τηρείται απόσταση ενός μέτρου μεταξύ των πελατών.

Σε τηλεοπτικό του μήνυμα ο Ιταλός πρωθυπουργός Τζουζέπε Κόντε αργά το βράδυ της Τετάρτης ανακοίνωσε τα εξής:

«Προχωρούμε βαθμιαία και τώρα κάνουμε νέο βήμα. Η Ιταλία μένει μια ενιαία ζώνη, αλλά θα κλείσουν όλα τα καταστήματα, με μόνη εξαίρεση στα καταστήματα τροφίμων και τα φαρμακεία. Θα μπορούν, όμως, να γίνονται παραδόσεις κατ΄οίκον. Ζητάμε την αύξηση της τηλε-εργασίας, ενώ οι βιομηχανίες πρέπει να εφαρμόσουν τα πρωτόκολλα ασφαλείας. Θα συνεχίσουν να λειτουργούν οι δημόσιες μεταφορές και άλλες βασικές υπηρεσίες, όπως τα ταχυδρομεία.

Ο κανόνας παραμένει ο ίδιος: περιορίζουμε τις μετακινήσεις μας όσο μπορούμε. Βέβαια, έχουμε επίγνωση ότι μόλις αρχίσαμε να αλλάζουμε τις συνήθειές μας και ότι για να δούμε αποτέλεσμα, θα χρειαστούν περίπου δυο εβδομάδες. Ακόμη και αν συνεχιστεί η αύξηση των κρουσμάτων, δεν σημαίνει ότι πρέπει να λάβουμε και άλλα μέτρα. Σύντομα, δε, θα ορίσω ειδικό επίτροπο για την διαχείριση της κατάστασης εκτάκτου ανάγκης στον τομέα της υγείας. Αν όλοι μας σεβαστούμε τους κανόνες αυτούς, θα βγούμε πιο γρήγορα από την κατάσταση συναγερμού. Η συλλογικότητα είναι και η δύναμη της χώρας μας».

Όσον αφορά την κατάσταση στην αγορά, οι εικόνες που έρχονται παραπέμπουν σε χώρες που μαστίζονται από ανθρωπιστική κρίση. Σχεδόν όλα τα ράφια στα σούπερ μάρκετ είναι άδεια, λείπουν βασικά είδη διατροφής και υγιεινής ενώ στα νοσοκομεία οι γιατροί δηλώνουν όλο και πιο εξουθενωμένοι αλλά και απογοητευμένοι για την κατάσταση του δημόσιου συστήματος υγείας που έχει διαλυθεί από τις "μεταρρυθμίσεις" και την δημοσιονομική πολιτική που περικόπτει τις δαπάνες για προσωπικό και υποδομές.

