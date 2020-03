Κορωνοϊός: Η Νέα Υόρκη απαγορεύει τις συναθροίσεις άνω των 500 ατόμων

Η Πολιτεία της Νέας Υόρκης απαγορεύει από σήμερα τα μεσάνυχτα όλες τις συναθροίσεις άνω των 500 ανθρώπων, προκειμένου να ανακόψει την εξάπλωση της επιδημίας, ανακοίνωσε ο κυβερνήτης Άντριου Κουόμο. Τα θέατρα του Μπρόντγουεϊ θα πρέπει να αρχίσουν να τηρούν τον νέο κανονισμό από απόψε.

Από το μέτρο εξαιρούνται νοσοκομεία, οίκοι ευγηρίας, μέσα μαζικής μεταφοράς και άλλες εγκαταστάσεις.

#BREAKING New York bans gatherings of more than 500, including Broadway: governor pic.twitter.com/8puf0cTGr2