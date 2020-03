Η «προφητική» σειρά που σπάει όλα τα ρεκόρ θεαματικότητας (Video)

Την ώρα που κορωνοϊός κυριαρχεί στις ειδήσεις, σε ενημερωτικές ιστοσελίδες και αποτελεί το πρώτο θέμα συζήτησης, μια σειρά του Netflix, που έκανε πρεμιέρα τον Ιανουάριο, φαίνεται πως γίνεται αρκετά δημοφιλής αυτές τις ημέρες, σε μια δύσκολη περίοδο για την ανθρωπότητα. Στην Ελλάδα, βρίσκεται μέσα στο top 10 και την 7η θέση.

Pandemic: How to Prevent an Outbreak

Μέσα από έξι επεισόδια ο θεατής παρακολουθεί το πόσο προετοιμασμένος ή όχι είναι ο κόσμος για να αντιμετωπίσει μία νέα πανδημία.

Η σειρά ξεκινά με μια εκδοχή: Είμαστε εν μέσω μιας γρήγορα αναπτυσσόμενης πανδημίας. Εχουν περάσει 100 χρόνια από τη στιγμή που ένας θανατηφόρος ιός γρίπης σκότωσε 50 έως 100 εκατομμύρια ανθρώπους, τη στιγμή που ο παγκόσμιος πληθυσμός ήταν μόλις 2 δισ.

Τώρα, υπάρχουν σχεδόν 8 δις. άνθρωποι στον κόσμο, όπως εξηγεί ο ειδικός Dennis Carroll, διευθυντής της Emerging Threats Unit της USAID, «όταν μιλάμε για μια άλλη πανδημία γρίπης, δεν πρόκειται για το εάν, αλλά πότε».

Η σειρά Pandemic εξετάζει πώς οι κοινότητες υγειονομικής περίθαλψης τόσο στις αστικές όσο και στις αγροτικές περιοχές σε χώρες όπως η Αμερική και η Ινδία δεν είναι κατάλληλα προετοιμασμένες για ένα τέτοιο γεγονός.