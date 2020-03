Ο ηθοποιός Ίντρις Έλμπα θετικός στον κορωνοϊό

Ο Βρετανός ηθοποιός Ίντρις Έλμπα ανακοίνωσε σήμερα ότι διαγνώστηκε με τον νέο κορονοϊό.

Ο Έλμπα, που έχει πρωταγωνιστήσει μεταξύ άλλων στην ταινία "Εκδικητές: ο Πόλεμος της Αιωνιότητας", έγραψε σε ένα tweet ότι δεν έχει εμφανίσει συμπτώματα προς το παρόν, ωστόσο έχει αυτο-απομονωθεί από τους γύρω του.

"Σήμερα το πρωί, διαγνώστηκα με τον Covid-19. Νιώθω καλά, δεν έχω συμπτώματα μέχρι στιγμής, όμως έχω απομονωθεί από τη στιγμή που ανακάλυψα ότι έχω πιθανόν εκτεθεί στον ιό. Μείνετε στα σπίτια σας και να είστε ρεαλιστές. Θα σας ενημερώνω για την κατάσταση της υγείας μου... Μην πανικοβάλεστε" έγραψε ο 47χρονος Έλμπα.

Όπως εξήγησε, υποβλήθηκε σε εξετάσεις διότι έμαθε την Παρασκευή ότι είχε έλθει σε επαφή με κάποιον που είχε διαγνωστεί με τον νέο κορονοϊό. Δεν έδωσε τα στοιχεία του προσώπου αυτού στη δημοσιότητα.

"Να είστε θετικοί, μην τρελαίνεστε" είπε σε ένα βίντεο που συνόδευε το μήνυμά του στο Twitter.

