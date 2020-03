Κορωνοϊός-Ιταλία: Σοκ στο Μπέργκαμο - Κονβόι 70 στρατιωτικών φορτηγών με δεκάδες πτώματα (Photos/Videos)

Tο πιο εφιαλτικό σενάριο για την ανθρωπότητα είναι μια ανατριχιαστική πραγματικότητα στη γειτονική Ιταλία, ειδικα΄σε κάποιες περιοχές της όπου δεν μπορούν πλέον να διαχειριστούν ούτε τους νεκρούς από τον μεγάλο αριθμό θυμάτων λόγω του κορωνοϊού σε καθημερινή βάση.

Η εικόνα που δημοσίευσε η ηλεκτρονική έκδοση της La Repubblica αλλά και τα σχετικά βίντεο στα κοινωνικά μέσα δικτύωσης προκαλούν το απόλυτο σοκ. Ένα τεράστιο κομβόι από στρατιωτικό οχήματα διασχίζει τους δρόμους της πόλης Μπέργκαμο, η οποία έχει μετατραπεί σε «φάντασμα», μεταφέροντας τους δεκάδες νεκρούς από την επιδημία, τους οποίους αδυνατούν να διαχειριστούν οι δομές και οι αρχές της περιοχές, καθώς δεν χωράνε στο νεκροταφείο.



Εικόνες που δεν είχαμε διανοηθεί ότι θα αντικρίσουμε σε καιρό ειρήνης, συμβαίνουν στη γειτονική μας χώρα, η οποία διαλύεται κομμάτι-κομμάτι κάθε μέρα. Οι Ιταλοί αψήφησαν σε αρχικό στάδιο τις προειδοποιήσεις και όταν αντιλήφθηκαν ότι όντως κάτι σοβαρό συμβαίνει, ήταν πλέον αργά.



Η εικόνα με τα στρατιωτικά οχήματα που διασχίζουν το κέντρο του Μπέργκαμο, στους δρόμους του οποίου δεν κυκλοφορεί πλέον ούτε ένας άνθρωπος, ξεπερνούν κάθε παραλογισμό που θα μπορούσε να σκεφτεί ο νους ανθρώπου.



Οι νεκροί δεν χωράνε στο νεκροταφείο της πόλης και δεκάδες πτώματα ανθρώπων που νόσησαν και κατέληξαν από τον κορωνοϊό, μεταφέρονται με στρατιωτικά οχήματα σε αποτεφρωτήρια άλλων περιοχών.



Σύμφωνα με κατοίκους της περιοχής, τουλάχιστον 70 φορτηγά του στρατού συμμετείχαν στο νεκρικό κονβόι. Μία εικόνα που δοκιμάζει τις αντοχές όλων όσων την παρακολουθούμε από απόσταση, αν και ήδη βιώνουμε και εδώ στην Ελλάδα τις συνέπειες της επιδημίας COVID-19, πόσω μάλλον των ανθρώπων που ζουν στην Ιταλία και που καθημερινά θρηνούν τον χαμό δικών τους ανθρώπων, ενώ ζουν σε ένα περιβάλλον τεράστιου νεκροταφείου, με τον θάνατο να είναι ολοένα και πιο συχνός γύρω τους.



Δείτε το δημοσίευμα της ιταλικής εφημερίδας:

Δείτε και τα σχετικά βίντεο:

#Italy:



Military trucks Were spotted in Bergamo, Lomardy



Allegedly the Italian Army was transporting coffins of the dead to other towns through these Trucks



The death toll in Italy has reached 2,978 and is predicted to go far more Worst then China #Coronavirus #COVID19 pic.twitter.com/V9yRAdbZ0a — Wars on the Brink (current focus coronavirus) (@WarsontheBrink) March 19, 2020

This images from Bergamo.

Army trucks transporting COVID-19 victims bodies to nearby cities as the cremation services in the city cannot handle the volume.



#COVID19 pic.twitter.com/MTCVYrGo95 — Unico10 (@Unico10dfs) March 19, 2020