Ο κορωνοϊός «σαρώνει» την Ευρώπη, «μπαζούκα» 750 δισ. βγάζει η ΕΚΤ

Η Ευρώπη περιχαρακώνεται για να αντιμετωπίσει την πανδημία του κορονοϊού - καθώς θρηνεί πλέον περισσότερους νεκρούς από ό,τι η Ασία - ενώ η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα έβγαλε το μπαζούκα, αποκαλύπτοντας ένα πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης ύψους 750 δισεκατομμυρίων ευρώ, που χαιρέτισε ο γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν κάνοντας λόγο περί ανάγκης να επιδειχθεί «χρηματοοικονομική αλληλεγγύη».

Η Ιταλία πληρώνει το βαρύτερο τίμημα στη Γηραιά Ήπειρο, καθώς οι νεκροί στη χερσόνησο πλησιάζουν με ταχύ ρυθμό τους 3.000, την ώρα που η «κορύφωση» της πανδημίας δεν μοιάζει καν να έχει έρθει ακόμη.

Μία εβδομάδα αφότου τέθηκε σε εφαρμογή η εθνική καραντίνα, η χερσόνησος ανακοίνωσε χθες πως κατέγραψε 475 θανάτους μέσα σε 24 ώρες - τον χειρότερο απολογισμό σε οποιαδήποτε χώρα του κόσμου αφότου εμφανίστηκε για πρώτη φορά ο κορονοϊός, τον Δεκέμβριο, που ξεπέρασε ακόμα και εκείνους στην κορύφωση της επιδημίας στην κινεζική επαρχία Χουμπέι, το αρχικό επίκεντρο της ασθένειας COVID-19.

Με αυτόν τον ρυθμό (2.978 νεκροί) η Ιταλία κινδυνεύει να ξεπεράσει σήμερα Πέμπτη τον πιο βαρύ απολογισμό στον πλανήτη, αυτόν της Κίνας (3.245 νεκροί), να γίνει το κράτος με τα περισσότερα θύματα.

Οι κινεζικές αρχές ανακοίνωσαν από την πλευρά τους νωρίτερα σήμερα πως δεν σημειώθηκε κανένα νέο κρούσμα εγχώριας μετάδοσης του κορονοϊού, κάτι άνευ προηγουμένου αφότου εμφανίστηκε για πρώτη φορά ο SARS-CoV-2 στην πόλη Ουχάν, την πρωτεύουσα της Χουμπέι. Όμως, η Εθνική Επιτροπή Υγείας ανακοίνωσε πως καταγράφηκαν 34 κρούσματα μεταξύ ανθρώπων που ταξίδεψαν στην ηπειρωτική Κίνα. Αυτός είναι ο υψηλότερος αριθμός κρουσμάτων μεταξύ των ταξιδιωτών που φθάνουν στη χώρα, ολοένα συχνότερα κινέζων πολιτών που επιστρέφουν στην πατρίδα τους έχοντας μολυνθεί στο εξωτερικό.

Η Πορτογαλία αναμένεται σήμερα να ανακοινώσει περιορισμούς στην ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων, αφού κήρυξε χθες κατάσταση έκτακτης ανάγκης.

Στο Ηνωμένο Βασίλειο, όπου ξεπεράστηκε το όριο των 100 νεκρών, η κυβέρνηση διέταξε να κλείσουν τα σχολεία από αύριο Παρασκευή. Σύμφωνα με την UNESCO, την Εκπαιδευτική, Επιστημονική και Επιμορφωτική Οργάνωση των Ηνωμένων Εθνών, πάνω από 850 εκατομμύρια παιδιά και νέοι στον πλανήτη, ή περίπου οι μισοί μαθητές και φοιτητές, δεν πάνε στα σχολεία και τα πανεπιστήμιά τους διότι απλούστατα έκλεισαν.

Ο κορονοϊός, «εχθρός της ανθρωπότητας» κατά τον χαρακτηρισμό του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΫ), έχει στοιχίσει τη ζωή σε πάνω από 8.700 ανθρώπους στον κόσμο, ενώ τα κρούσματα ξεπέρασαν πλέον τα 209.500 σε 150 χώρες και περιοχές.

