Κορωνοϊός: Παράνοια στις ΗΠΑ - «Άμα κολλήσω, ας κολλήσω, θα κάνω πάρτι» (Video)

Οι Αμερικανοί φοιτητές έχουν γεμίσει τις παραλίες και τα νυχτερινά κέντρα στη Φλόριντα, καθώς ενδιαφέρονται περισσότερο να διασκεδάσουν παρά για τον νέο κορονοϊό, αψηφώντας εδώ και ημέρες τις συστάσεις των αρχών απέναντι στην πανδημία.

Το «Spring Break», η διακοπή των μαθημάτων στα πανεπιστημία την άνοιξη, αποτελεί την κορύφωση της σεζόν για το Μαϊάμι Μπιτς.

Τις τελευταίες ημέρες, μπορεί οι αμερικανικές πόλεις να έχουν αδειάσει λόγω των μέτρων που επιβάλλονται σε ολόκληρη τη χώρα για να αποτραπεί η εξάπλωση του Covid-19, όμως οι παραλίες της Φλόριντας παραμένουν γεμάτες από κόσμο, ακόμα κι αν οι αρχές διέταξαν το κλείσιμό τους.

Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έχουν πάρει φωτιά μπροστά στην ασυνειδησία των φοιτητών, που αναρτούν φωτογραφίες από πάρτι, όπου το μέτρο της «κοινωνικής απόστασης» φυσικά δεν τηρείται.

Ακόμα και ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε χθες τους νεαρούς παραθεριστές για την επικινδυνότητα του ιού. «Δεν θέλουμε τις συναθροίσεις και τους βλέπω να το κάνουν στις παραλίες και στα εστιατόρια» είπε.

«Δεν είστε αόρατοι»

Την ώρα που η Φλόριντα, όπου διαμένουν πολλοί ηλικιωμένοι, που είναι πολύ ευάλωτοι μπροστά στην πανδημία, κατέγραψε τουλάχιστον 7 θανάτους, η πόλη του Μαϊάμι Μπιτς αποφάσισε ότι το πάρτι πρέπει να λήξει και έλαβε μέτρα, που δεν τηρούνται πάντα.

«Δεν είστε αόρατοι» υπογράμμισε την Τρίτη ο δήμαρχος Νταν Γκέλμπερ. «Πρέπει να σκεφτείτε όσους έχετε δίπλα σας και ακόμα κι εκείνους που δεν γνωρίζετε προσωπικά».

«Πρέπει να σταματήσετε αυτού του είδους τις δραστηριότητες τώρα, δεν είναι αστείο, έχει καταστροφικές συνέπειες» τόνισε απευθυνόμενος στους νέους.

Στο Μαϊάμι, τα μπαρ και τα νυχτερινά κέντρα έκλεισαν την Τρίτη στις 23.00 το βράδυ μέχρι νεωτέρας, τα εστιατόρια δεν λειτουργούν παρά μόνο για να πάρει κανείς φαγητό μαζί του και οι συναθροίσεις άνω των 10 ανθρώπων απαγορεύτηκαν σε πάρκα και παραλίες.

Η Σέλι Χιλ, μια 21χρονη φοιτήτρια από τη Τζόρτζια, είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι έχει «ανάμεικτα συναισθήματα» μπροστά στα δραστικά αυτά μέτρα, που χαλάνε τις διακοπές της.

«Πολλά καταστήματα κλείνουν» είπε, προσθέτοντας ότι δεν ξέρει τι να κάνει τώρα με τους πέντε φίλους της στο Σάουθ Μπιτς. «Την ίδια ώρα, οι πολίτες έχουν ανάγκη από την καραντίνα, διότι ο ιός εξαπλώνεται ραγδαία».

Η παρέα αποφάσισε να φύγει από το Μαϊάμι, όχι, όμως άλλοι "Spring breakers".

«Εάν προσβληθώ από τον κορονοϊό... αυτό δεν θα με εμποδίσει να συνεχίσω το πάρτι» επιμένει ένας νεαρός σε ένα βίντεο που έγινε viral, την ώρα που ένας άλλος απαιτεί να τον αποζημιώσουν, καθώς τα εστιατόρια αποφάσισαν να κλείσουν.

“If I get corona, I get corona. At the end of the day, I'm not gonna let it stop me from partying”: Spring breakers are still flocking to Miami, despite coronavirus warnings. https://t.co/KoYKI8zNDH pic.twitter.com/rfPfea1LrC