Κορωνοϊός-Ινδία: Ποια πρόστιμα; Με... μαγκουριές, «βαθιά καθίσματα» και «πους απς» επιβάλουν την καραντίνα (Photos/Videos)

Σε καραντίνα για 21 ημέρες βρίσκεται η Ινδία σε μια προσπάθεια να περιοριστεί η διασπορά του κορωνοϊού στη χώρα στην οποία κατοικεί το ένα έκτο του παγκόσμιου πληθυσμού!

Ωστόσο οι Ινδοί δεν έδειξαν να συμμορφώνονται με το μέτρο με φωτογραφίες και βίντεο που καταγράφηκαν την Πέμπτη να δείχνουν άνδρες και γυναίκες να σχηματίζουν τεράστιες ουρές σε αγορές στο Δελχί, την Καλκούτα και τη Βομβάη χωρίς καμία απόσταση ανάμεσά τους και με υποτυπώδη μέτρα αυτοπροστασίας όπως μαντίλια και πανιά στο πρόσωπο.

Αστυνομικοί καταγράφηκαν σε πολλές περιπτώσεις να χρησιμοποιούν ακόμα και άγρια βία για να επιβάλουν το μέτρο της απαγόρευσης κυκλοφορίας χτυπώντας με ραβδιά τους απείθαρχους ενώ σε άλλες περιπτώσεις τους «τιμώρησαν» με πους απς και βαθιά καθίσματα!

Police in India are using violent force on citizens who defy the coronavirus lockdown pic.twitter.com/dz98PI9VkK — NowThis (@nowthisnews) March 27, 2020

Υπουργός σε κρατίδιο στα νότια της Ινδίας έφτασε, μάλιστα, στο σημείο να απειλήσει όσους δεν πειθαρχούν με... πυροβολισμούς.

«Ας μην φτάσουμε σε αυτό το σημείο. Η διοίκηση δεν μπορεί να τους σταματήσει όλους και θα πρέπει να ζητήσω τη βοήθεια του στρατού ή να εκδώσω διαταγή "πυρ κατά βούληση". Σας παρακαλώ μείνετε σπίτι» ανέφερε σε μήνυμά του ο Kalvakuntla Chandrashekhar.

Ειδικοί έχουν εκφράσει φόβους ότι μέχρι και 500.000.000 Ινδοί μπορεί να προσβληθούν από κορωνοϊό τους επόμενους 12 μήνες κάτι που, κατά την ίδια εκτίμηση, θα έχει ως συνέπεια 1 εκατ. θανάτους.

The police in India resorted to violence in some cities and towns as the country struggled with the coronavirus lockdown https://t.co/etxxQSALnW pic.twitter.com/HVMC8vZpBr — Reuters (@Reuters) March 26, 2020

Roads in India are deserted and police patrol the streets as Prime Minister Modi announces 21-day "complete lockdown" to stop coronavirus spread. https://t.co/XiCfgVTE7r pic.twitter.com/scdtT3jpiZ — ABC News (@ABC) March 24, 2020

police beat a doctor on his way to hospital without even asking who he is. Is this how the government blocks the spread of corona virus. #India #CoronaVillains #21daylockdown pic.twitter.com/5KwyjewuHE — Nanda Karthik (@NanKarDev) March 26, 2020