Κατσίκες έκαναν… κατάληψη σε πόλη «φάντασμα» (Video)

Κατάληψη σε παραθαλάσσιο θέρετρο στην Ουαλία έκανε κοπάδι από κατσίκες Κασμίρ.

Η πόλη έχει αδειάσει λόγω του κορωνοϊού, καθώς στους δρόμους της δεν κυκλοφορεί «ψυχή».

Οι κατσίκες εκμεταλλεύτηκαν την ησυχία που επικρατεί και άρχισαν να περιφέρονται ελεύθερα και να βοσκούν στην πόλη Λάντουντνο.

Οι κατσίκες τρώνε χλόη και λουλούδια από τους κήπους των σπιτιών, καθώς έχουν επιβληθεί μέτρα απαγόρευσης της κυκλοφορίας για να αντιμετωπιστεί η εξάπλωση του κορωνοϊού.

Τα σχολεία και τα καταστήματα παραμένουν κλειστά και οι αρχές ζητούν από τους πολίτες να μείνουν στα σπίτια τους.

And they mean business this time #goats #llandudno pic.twitter.com/8PORNufdp2