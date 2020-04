Ερντογάν: Επέλεξε...«καραντίνα» στο υπερ-χλιδάτο θέρετρο Huber Mansion (Photo/Video)

Με τη χώρα του αυτή τη στιγμή να μετράει 13.531 επιβεβαιωμένα κρούσματα από κορονοϊό και 214 θανάτους, κρίθηκε απαραίτητο να απομονωθεί και ο ίδιος ο πρόεδρος.

Μάλιστα, επέλεξε να περάσει την καραντίνα του στην επίσημη εξοχική προεδρική κατοικία, με θέα τον Βόσπορο. Η έπαυλη Huber, όπως αναφέρει το news247.gr βρίσκεται έξω από την Κωνσταντινούπολη και χτίστηκε τον 19ο αιώνα από Γερμανούς εμπόρους όπλων (Huber brothers), όμως από το 1985 αποτελεί την εξοχική κατοικία του εκάστοτε προέδρου της Τουρκίας.

