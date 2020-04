Καθηγήτρια του ΜΙΤ προειδοποιεί: «Έως και 8 μέτρα μπορούν να ταξιδέψουν τα σταγονίδια του κορωνοϊού»

Επιστήμονες σε όλον τον κόσμο τονίζουν την ανάγκη που υπάρχει να εφαρμοστούν τα μέτρα κοινωνικής αποστασιοποίησης, έτσι ώστε να μειωθεί η διασπορά του κορωνοϊού.



Ωστόσο, η αναπληρώτρια καθηγήτρια στο Ινστιτούτο Τεχνολογίας της Μασαχουσέτης Lydia Boyrouiba εκτιμά ότι η κοινωνική αποστασιοποίηση δεν αρκεί.



Καθώς η Lydia Boyrouiba ερευνά εδώ και χρόνια τη δυναμική των εκπνοών (βήχα και φτέρνισμα) στο Fluid Dynamics of Disease Transmission Laboratory, διαπίστωσε ότι οι εκπνοές δημιουργούν αέρια νέφη που μπορούν να ταξιδέψουν έως και 8,2 μέτρα.



«Υπάρχει επείγουσα ανάγκη για την αναθεώρηση των κατευθυντήριων γραμμών που εκπονούν σήμερα η ΠΟΥ και το CDC σχετικά με τις ανάγκες για εξοπλισμό προστασίας, ιδιαίτερα για τους εργαζόμενους στην πρωτοβάθμια υγειονομική περίθαλψη» σημειώνει η Bourouiba, μιλώντας στο USA Today, προειδοποιώντας μέσω της πρόσφατα δημοσιευμένης έρευνάς της ότι οι τρέχουσες κατευθυντήριες γραμμές βασίζονται σε ξεπερασμένα μοντέλα της δεκαετίας του 1930.



Αντί για την υποτιθέμενη απόσταση ασφαλείας των δύο μέτρων που θα πρέπει να κρατάμε μεταξύ μας, η Bourouiba επισημαίνει ότι«τα σταγονίδια που φέρουν παθογόνα όλων των μεγεθών μπορούν να ταξιδέψουν από 7 έως 8,2 μέτρα».



Η έρευνά της που δημοσιεύτηκε στην ιατρική επιθεώρηση «Journal of the American Medical Association» τονίζοντας, επίσης, ότι τα σταγονίδια μπορούν να μολύνουν επιφάνειες και τα «υπολείμματα ή πυρήνες σταγονιδίων» μπορούν να αιωρούνται στον αέρα για ώρες.



Στηριζόμενη και σε μία έκθεση του 2020 στην Κίνα που έδειξε ότι τα σωματίδια του ιού θα μπορούσαν να βρεθούν στα συστήματα εξαερισμού των δωματίων σε νοσοκομεία με ασθενείς με Covid-19, η Bourouiba εξέφρασε τους φόβους της, χαρακτηρίζοντας τις ισχύουσες κατευθυντήριες γραμμές «υπερβολικά απλοποιημένες» καθώς «μπορούν να περιορίσουν την αποτελεσματικότητα των προτεινόμενων παρεμβάσεων για την καταπολέμηση της πανδημίας.



Από την πλευρά του, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας σε ανακοίνωσή του υποστηρίζει ότι «παρακολουθεί με προσοχή τα νέα στοιχεία σχετικά με αυτό το κρίσιμο ζήτημα και θα ανανεώσει την επιστημονική ενημέρωση καθώς προκύπτουν περισσότερες πληροφορίες».