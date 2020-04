Κορωνοϊός-ΗΠΑ: Τώρα ξεκινά η τραγωδία - Περίπου 1200 νεκροί σε μία μέρα, παγκόσμιο δραματικό ρεκόρ

Σχεδόν 1.200 νέοι θάνατοι εξαιτίας της πανδημίας του κορωνοϊού καταγράφηκαν μέσα σε μια μέρα στις ΗΠΑ, σύμφωνα με την καταμέτρηση του πανεπιστημίου Τζονς Χόπκινς της Βαλτιμόρης, δηλαδή ο χειρότερος απολογισμός που έχει καταγραφεί σε 24 ώρες σε οποιαδήποτε χώρα στον κόσμο μέχρι σήμερα.

Με 1.169 θανάτους να καταμετρώνται από τις 20:30 της Τετάρτης ως την ίδια ώρα χθες Πέμπτη, σύμφωνα με τα δεδομένα του πανεπιστημίου που ανανεώνονται συνεχώς, ο αριθμός των θυμάτων της πανδημίας στις ΗΠΑ έχει πλέον ανέλθει σε 5.926.

Το προηγούμενο θλιβερό παγκόσμιο ρεκόρ θανάτων εξαιτίας της πανδημίας μέσα σε 24 ώρες σε οποιοδήποτε κράτος είχε καταγραφεί την 27η Μαρτίου στην Ιταλία (969 νεκροί).

Ο συνολικός αριθμός των νεκρών παραμένει μέχρι σήμερα υψηλότερος στην Ιταλία (13.915) και στην Ισπανία (10.003) απ’ ό,τι στις ΗΠΑ.

Από την Τετάρτη ως την Πέμπτη το βράδυ στις ΗΠΑ καταγράφηκαν επίσης 30.000 νέα επιβεβαιωμένα κρούσματα μόλυνσης από τον κορονοϊό, ανεβάζοντας το σύνολο των ασθενών στη χώρα σε πάνω από 243.000, πάντα σύμφωνα με το πανεπιστήμιο Τζονς Χόπκινς.

Οι ΗΠΑ είναι μακράν η χώρα του κόσμου με τον μεγαλύτερο αριθμό επιβεβαιωμένων κρουσμάτων στον κόσμο - πλέον έχουν ξεπεράσει το ένα εκατομμύριο - καταγράφοντας το ένα τέταρτό τους.

Επίκεντρο της κρίσης παραμένει η Νέα Υόρκη. Η μεγαλούπολη θρηνεί πάνω από 1.500 νεκρούς και πλησιάζει τα 50.000 κρούσματα, σύμφωνα με στοιχεία που δημοσιοποίησαν χθες Πέμπτη οι υγειονομικές αρχές της.

Πάνω από 1,3 εκατ. τεστ έχουν γίνει στη χώρα μέχρι στιγμής, είπε χθες ο αμερικανός αντιπρόεδρος Μάικ Πενς κατά τη διάρκεια της καθημερινής ενημέρωσης του Τύπου από την ομάδα διαχείρισης της κρίσης της πανδημίας στον Λευκό Οίκο.

«Κάνουμε πλέον πάνω από 100.000 τεστ την ημέρα», υπερθεμάτισε ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, τα «περισσότερα από οποιαδήποτε άλλη χώρα του κόσμου» τόσο σε απόλυτους αριθμούς όσο και κατ’ αναλογία πληθυσμού (περίπου 330 εκατ. στις ΗΠΑ), όπως διαβεβαίωσε.

Ο Λευκός Οίκος προέβλεψε προχθές ότι η πανδημία θα στοιχίσει τη ζωή σε 100.000-240.000 ανθρώπους στις ΗΠΑ.

Whether this is America during pandemic disease COVID-19, check what is happening therein USA. #COVID_19 pic.twitter.com/FBE7xWHrqE

The coronavirus death rate in New Orleans is twice that of New York and more than four times that of Seattle. According to experts, obesity and related ailments might be part of the problem https://t.co/XuGKuPMeJN pic.twitter.com/ue186yUtQI