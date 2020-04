Koρωνοϊός: Σε ποια κράτη οι πολίτες κινδυνεύουν πιο πολύ από την αστυνομία παρά από τον ιό! - Δολοφονίες, πυροβολισμοί, ξυλοδαρμοί (Photos/Videos)

Αστυνομία και στρατός έχουν επιστρατευτεί από πολλά κράτη σε όλο τον κόσμο για να επιτηρήσουν και να επιβάλουν σκληρά απαγορευτικά μέτρα που όμοιά του δεν έχει δει ο πλανήτης σε τόσο γενικευμένη κλίμακα, λόγω του κορωνοϊού ή και στου όνομα του κορωνοϊού. Και λέμε στο όνομα, γιατί δεν είναι δυνατό να ισχυρίζονται κάποιοι κυβερνώντες ότι σκοπός τους είναι από τη μια να προστατεύσουν το κοινωνικό σύνολο, και από την άλλη να στρέφουν τα όπλα εναντίον πολιτών που απλώς βγαίνουν στο δρόμο για να ζητήσουν μέτρα και υλικά προστασίας ή για να μη χάσουν τη δουλειά τους ή προς αναζήτηση τροφής για να μην πεινάσουν.

Ας δούμε ορισμένα κραυγαλέα παραδείγματα:

Φιλιππίνες: Πυροβολείτε όποιον κινείται

Οδηγία να πυροβολούνται θανάσιμα όσοι παραβιάζουν τους κανόνες περιορισμού των μετακινήσεων λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού έδωσε ο πρόεδρος των Φιλιππινών Ροντρίγκο Ντουτέρτε. Αυτή ήταν η άμεση αντίδρασή του μετά τη σύλληψη 21 ανθρώπων οι οποίοι διαδήλωσαν στους δρόμους της Μανίλα ζητώντας βοήθεια από την κυβέρνηση.

Σύμφωνα με την αστυνομία, η ομάδα των ανθρώπων αυτών διαδήλωναν χωρίς άδεια. Η ιστοσελίδα Rapper ωστόσο ανέφερε ότι δεν είναι σαφές εάν οι πολίτες όντως διαδήλωναν ή ορισμένοι είχαν βγει προς αναζήτηση τροφής.

Εκφράζονται πολλές ανησυχίες για το πώς οι πιο φτωχοί στις Φιλιππίνες θα καταφέρουν να επιβιώσουν με τα μέτρα περιορισμού. Πολλοί από τα 48 εκατομμύρια πολίτες ζουν σε πολύ κοντινή απόσταση μεταξύ τους και έχουν ανάγκη την καθημερινή εργασία για να θρέψουν τις οικογένειές τους.

Η κυβέρνηση έχει υποσχεθεί στήριξη στα 18 εκατομμύρια νοικοκυριά με χαμηλότερο εισόδημα, ωστόσο η βοήθεια δεν έχει ακόμη δοθεί. Ο ίδιος ο Ντουτέρτε ωστόσο δεσμεύτηκε χθες πως κανείς δεν θα πεθάνει από λιμοκτονία. Και κατέστησε σαφές ότι έχει όποιος προκαλέσει πρόβλημα στο εξής, θα είναι νεκρός. «Θα σας στείλω στον τάφο», τόνισε σε τηλεοπτικό διάγγελμά του.

Αργεντινή: Αστυνομικός πυροβόλησε 16χρονο!

Στην Αργεντινή σάλος έχει ξεσπάσει με αστυνομικό ο οποίος έστρεψε το υπηρεσιακό του όπλο εναντίον 16χρονου επειδή έσπασε την απαγόρευση. Προηγήθηκε προσπάθεια του να τον συλλάβει αλλά όταν ο πιτσιρικάς του ξέφυγε, αυτός δε δίστασε να τον πυροβολήσει. Ευτυχώς αστόχησε και ο 16χρονος γλίτωσε από τύχη.

Ινδία: Ψεκασμοί και μαγκουριές

Σάλος έχει προκληθεί από το βίντεο που δείχνει να ψεκάζουν μια ομάδα μεταναστών εργατών στο Uttar Pradesh. Η Ινδία είναι σε lockdown, λόγω του κορονοϊού, και οι εικόνες να ψεκάζουν με απολυμαντικό τους εργάτες στη μέση του δρόμου προκάλεσε αντιδράσεις. Οι εργάτες επιστρέφουν από τις πόλεις που εργάζονταν πίσω στα σπίτια τους. Το ίδιο απολυμαντικό με βάση το χλώριο χρησιμοποιείται για να απολυμαίνουν τα λεωφορεία. Στο βίντεο φαίνονται τρία άτομα, που φορούν προστατευτικές στολές, να ρίχνουν το υγρό πάνω στην ομάδα των εργατών ενώ κάθονται στον δρόμο. Ο Ashok Gautam, αξιωματούχος που είναι επικεφαλής των επιχειρήσεων για τον Covid-19 στην Uttar Pradesh, δήλωσε στο CNN ότι περίπου 5.000 άνθρωποι "ψεκάστηκαν δημοσίως" όταν έφτασαν στην πόλη.

Σε άλλες περιπτώσεις, Ινδοί αστυνομικοί έχουν καταγραφεί να χτυπούν με ξύλα όσους κυκλοφορούν άσκοπα.

The police in India resorted to violence in some cities and towns as the country struggled with the coronavirus lockdown https://t.co/etxxQSALnW pic.twitter.com/HVMC8vZpBr