Binge-Watching στην COSMOTE TV με πάνω από 200 σειρές και 120 κύκλους σειρών δωρεάν, οποιαδήποτε στιγμή

Μία πλούσια ταινιοθήκη με περισσότερες από 200 σειρές και 120 κύκλους σειρών έχουν στη διάθεσή τους για back2back θέαση οι συνδρομητές της COSMOTE TV, μέσα από την δωρεάν on demand υπηρεσία COSMOTE TV PLUS.

Ειδικότερα, στο μενού της υπηρεσίας το κοινό μπορεί να βρει επιτυχημένες σειρές που έχουν κάνει Α’ προβολή αποκλειστικά στην COSMOTE TV, όπως My Brilliant Friend, Manifest, FBI, The Young Pope, The New Pope, Έτερος Εγώ – Χαμένες Ψυχές, παλαιότερες βραβευμένες παραγωγές (Downton Abbey κ.α), καθώς και αγαπημένα τηλεοπτικά classics.



Ολόκληρο το περιεχόμενο του COSMOTE TV PLUS είναι διαθέσιμο οποιαδήποτε στιγμή, μέσα από τηλεοράσεις, φορητές συσκευές και PC/laptops.



Επίσης, οι συνδρομητές της νέας streaming υπηρεσίας της COSMOTE TV, έχουν τη δυνατότητα να πλοηγηθούν ακόμα πιο εύκολα στη βιβλιοθήκη σειρών και να επιλέξουν μέσω προσωποποιημένων προτάσεων το είδος σειράς που τους ενδιαφέρει.



Serial Killers και ανεξιχνίαστα εγκλήματα με φόντο τα αρχηγεία του FBI



Μία σειρά δολοφονιών με επιρροή από την ελληνική μυθολογία και τους άθλους του Θησέα, παρουσιάζει το Έτερος Εγώ – Χαμένες Ψυχές του Σωτήρη Τσαφούλια. Η σειρά είναι μια παραγωγή της COSMOTE TV και μέσα στο 2020 αναμένεται η πρεμιέρα του 2ου κύκλου επεισοδίων.



Περίεργες αστυνομικές υποθέσεις διερευνούν, επίσης, ο 3ος κύκλος της υποψήφιας για Χρυσή Σφαίρα θρίλερ ανθολογίας The Sinner με πρωταγωνιστή τον Μπιλ Πούλμαν και η νέα σειρά Interrogation από τον παραγωγό των House of Cards House M.D. Τζον Μάκινγουιτς. Στα «άδυτα» των αστυνομικών υπηρεσιών θα μας βάλουν και οι σειρές, FBI, FBI:Most Wanted, Manhunt: Deadly Games, το ριμέικ της αγαπημένης σειράς των 80’s MacGyver και το The Rookie με τον Νέιθαν Φίλιον του Castle.



Ανεξήγητα φαινόμενα με την υπογραφή βραβευμένων δημιουργών



Οι φαν της επιστημονικής φαντασίας έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν τον 1ο κύκλο του remake της εμβληματικής σειράς τρόμου, The Twilight Zone με αφηγητή τον Τζόρνταν Πιλ (Get Out!, BlacKkKlansman), ενώ στις 30/5 αναμένεται να προστεθεί ολόκληρη η 2η σεζόν, αμέσως μετά την πρεμιέρα του πρώτου επεισοδίου της στις ΗΠΑ και το κανάλι COSMOTE SERIES HD.



Διαθέσιμοι στο COSMOTE TV PLUS είναι, ακόμα, η σειρά Creepshow, στην οποία δραματοποιείται η ομώνυμη horror ανθολογία των Στίβεν Κινγκ και Τζορτζ Α. Ρομέρο και οι δύο κύκλοι των sci-fi θρίλερ Project Blue Book και Manifest σε παραγωγή του Ρόμπερτ Ζεμέκις (Back to the Future, Forrest Gump).



Μεγάλοι βραβευμένοι τίτλοι του BBC



Στο COSMOTE TV PLUS, μεταξύ άλλων οι τηλεθεατές έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν πάνω από 500 επεισόδια σειρών του BBC, όπως τα βραβευμένα με BAFTA Dr. Foster, Happy Valley, Call The Midwife, Wolf Hall, Unforgotten, Wallander, τους κύκλους 5-11 της εμβληματικής sci-fi σειράς Doctor Who με τους Πίτερ Καπάλντι, Ματ Σμιθ και την Τζόντι Γουίτακερ στον κεντρικό ρόλο κ.α,



Οικονομικά σκάνδαλα, οικογενειακές διαμάχες και διαπλοκή στις δικαστικές αίθουσες



Λίγο πριν από την Α’ τηλεοπτική προβολή του νέου κύκλου επεισοδίων της σειράς Billions, στις 4 πρώτες σεζόν, που είναι διαθέσιμες στην υπηρεσία, θα ακολουθήσουμε την έως τώρα πορεία δύο ορκισμένων εχθρών, του επιχειρηματία Μπόμι Άξελορντ (Ντέιμιαν Λούις – Homeland) και του εισαγγελέα Τσακ Ρόουντς (Πολ Τζιαμάτι – Cinderella Man), σε μια διαρκή προσπάθεια αλληλοεξόντωσης και απρόβλεπτων συμμαχιών. Μεγάλα οικονομικά και οικογενειακά σκάνδαλα κρύβει και η σειρά του BBC MotherFatherSon, με τον Ρίτσαρντ Γκιρ, στον ρόλο ενός αδίστακτου μεγιστάνα των ΜΜΕ που αγωνίζεται να διατηρήσει την αυτοκρατορία του, έχοντας παράλληλα να αντιμετωπίσει την αποξενωμένη σύζυγό του (Έλεν ΜακΚρόρι – Peaky Blinders) και τον εθισμένο στα ναρκωτικά γιο του.



Με φόντο τη γαλλική Ριβιέρα, η σειρά του βραβευμένου με OSCAR® Νιλ Τζόρνταν, Riviera, περιστρέφεται γύρω από την Τζορτζίνα (Τζούλια Στάιλς), η οποία μετά τον αιφνίδιο θάνατο του δισεκατομμυριούχου συζύγου της έρχεται αντιμέτωπη με σοκαριστικές αποκαλύψεις για τη ζωή του. Προκειμένου να ανακαλύψει όλη την αλήθεια, μυείται και η ίδια στον κόσμο της εγκληματικότητας.



Ενόψει της πρεμιέρας της 4ης σεζόν (Παρασκευή 10/4, 21.00, COSMOTE SERIES HD) του spin-off του The Good Wife, The Good Fight οι τηλεθεατές μπορούν να παρακολουθήσουν τους 3 πρώτους κύκλους της σειράς και να γνωρίσουν τη δικηγόρο Νταϊάν Λόκχαρτ (Κριστίν Μπαράνσκι) και τους συνεργάτες της να αναλαμβάνουν πολύκροτες υποθέσεις με εμπλεκόμενους πολιτικούς και πανίσχυρους επιχειρηματίες.

Οι φτωχογειτονιές της Νάπολης και τα τείχη του Βατικανού σε πρώτο πλάνο



Στην υπηρεσία ξεχωρίζουν, επίσης, οι 2 κύκλοι του ιταλικού My Brilliant Friend. Η σειρά βασίζεται στην best seller ανθολογία της Έλενα Φεράντε και ξεδιπλώνει την πορεία προς την ενηλικίωση, τα προσωπικά διλήμματα και τις οικογενειακές δυσκολίες δύο κοριτσιών που γνωρίζονται στη Νάπολη τη δεκαετία του ’50. Από την ταινιοθήκη της COSMOTE TV δεν λείπουν ούτε τα The Young Pope και The New Pope του Πάολο Σορεντίνο, με τον Τζουντ Λο στον ρόλο του πρώτου Αμερικανού και πιο αμφιλεγόμενου Πάπα στην ιστορία της Καθολικής εκκλησίας.



Ιατρικά δράματα, σειρές εποχής & 90’s classics



Μέσα από το COSMOTE TV PLUS, θα γνωρίσουμε τους 3 πρωταγωνιστές του Trigonometry του BBC, η οικονομική δυσκολία των οποίων θα γίνει αφορμή για τη γνωριμία τους και τη μετέπειτα δημιουργία ενός ερωτικού τριγώνου. Το Trigonometry φέρει την υπογραφή της Ελληνίδας σκηνοθέτριας Αθηνάς Ραχήλ Τσαγκάρη.



Άλλες παραγωγές που ξεχωρίζουν είναι τα ιατρικά δράματα New Amsterdam, The Resident και The Good Karma Hospital, το πολυβραβευμένο Downton Abbey και οι σειρές εποχής Belgravia, Catherine, the Great με την Έλεν Μίρεν, Sanditon, Beecham House κλπ.



Επίσης, οι φαν των 90’s, έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν back2back και τους 11 κύκλους του Baywatch, της παγκόσμιας επιτυχίας της δεκαετίας αυτής, σε νέα ψηφιακά αποκατεστημένα HD αντίγραφα.

Ντοκιμαντέρ, σειρές και παιδικό πρόγραμμα από άλλες on demand υπηρεσίες της COSMOTE TV



Πλούσιο είναι το περιεχόμενο που θα βρουν οι συνδρομητές και μέσα από τις άλλες δωρεάν on demand υπηρεσίες της COSMOTE TV, Fox Play, National Geographic+ και BBC Earth.

Μεταξύ όσων θα παρακολουθήσουν στο Fox Play, είναι οι επιτυχημένες σειρές The Walking Dead (10η σεζόν), This is Us (4η σεζόν), Modern Family (11η σεζόν), Homeland (8η σεζόν), Empire (6η σεζόν), Grey’s Anatomy (16η σεζόν), Emergence (1η σεζόν), Criminal Minds (15η σεζόν) και Chicago MED (5η σεζόν).



Οι φαν των ντοκιμαντέρ, μέσα από το National Geographic+ θα έχουν στη διάθεσή τους τα πιο πρόσφατα επεισόδια από τις σειρές Cosmos, Destination Wild, Mars, Αποστολή Επιβίωσης με τον Bear Grylls, 20ος Αιώνας, Brain Games 6 κα., και 300 ώρες επιλεγμένου περιεχομένου με κορυφαία ντοκιμαντέρ του BBC Earth, όπως Life Below Zero, Generation Earth, Weird Wonders of the World και David Attenborough Natural Curiosities.



Τέλος, μέσα από τις υπηρεσίες Cartoon Network και Nick+ οι μικροί φίλοι θα απολαύσουν παιδικό πρόγραμμα με αγαπημένες σειρές κινουμένων σχεδίων (Teenage Mutant Ninja Turtles, Ben 10, The Powerpuff Girls κ.α).