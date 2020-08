Σύντροφος Αντετοκούνμπο για μποϊκοτάζ: «Είναι μεγαλύτερο από το μπάσκετ»

Η σύντροφος του Γιάννη Αντετοκούνμπο πήρε θέση για την ιστορική απόφαση των Μιλγουόκι Μπακς να μην αγωνιστούν στο 5ο ματς της σειράς με τους Ορλάντο Μάτζικ.

Η Μαράια Δανάη «χαιρέτησε» την πρωτοποριακή απόφαση των Μιλγουόκι Μπακς όπου πρωταγωνιστεί ο Έλληνας σούπερ σταρ, γράφοντας χαρακτηριστικά:

«Είναι μεγαλύτερο από το μπάσκετ» συμπληρώνοντας με τη σειρά της όλα όσα έγραψαν στα social media οι ΝΒΑers οι οποίοι αποθέωσαν τους Μπακς γι' αυτήν την απόφαση.

This is bigger than basketball