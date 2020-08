ΗΠΑ: Στρατιώτης έπεσε θύμα βιασμού και μερικές ημέρες αργότερα βρέθηκε νεκρός

Ένα σκάνδαλο μεγατόνων με πιθανές προεκτάσεις στα υψηλά κλιμάκια και ιδαίτερα στο κατεστημένο που συντηρεί την «ομερτά» στο εσωτερικό του στρατού στις ΗΠΑ, αναδύθηκε στην επιφάνεια με αφορμή τον εντοπισμό του πτώματος ενός στρατιώτη, ο οποίος είχε δηλωθεί αγνοούμενος από τις 17 Αυγούστου.

Πίσω από τον θάνατο του Έλντερ Φερνάντες, είναι πιθανό να κρύβεται εγκληματική ενέργεια, με κίνητρο τη συγκάλυψη υπόθεσης βιασμού εντός της μονάδας του αμερικανικού στρατού.

Ο Φερνάντες είχε πέσει θύμα βιασμού «καταχρηστικής σεξουαλικής πράξης», όπως αναφερόταν συγκεκριμένα στα έγγραφα του αμερικανικού στρατού και μετατέθηκε στο Fort Hood, προκειμένου να «εξακριβωθεί αν θα είχε την καλύτερη δυνατή παροχή βοήθειας και για να αποφευχθούν τυχόν πράξεις εκδίκησης».



«Σε αυτό το αρχικό στάδιο της έρευνας, δεν υπάρχει ένδειξη βρώμικου παιχνιδιού», ανέφερε η αστυνομία στο Temple του Τέξας, ωστόσο όλα τα σενάρια είναι ανοιχτά και εξετάζονται.



Ο 23χρονος Έλντερ Φερνάντες δηλώθηκε αγνοούμενος από τις 17 Αυγούστου.

Η δικηγόρος Natalie Khawam, η οποία εκπροσωπεί την οικογένεια του στρατιώτη, χαρακτήρισε τα νέα της ανακάλυψης του σώματος «τον χειρότερο εφιάλτη μας». «Είμαστε άρρωστοι από αυτήν την τραγωδία που έχει συμβεί πάρα πολλές φορές. Αισθανόμαστε θλίψη για την οικογένεια του Έλντερ Φερνάντες», είπε η Khawam.

I’m heartsick for Sgt. Elder Fernandes’ family and his hometown of Brockton. This is a tragedy. @SenMarkey, @RepStephenLynch and I will use every tool we have in the House and Senate to investigate Sgt. Fernandes’ death and the other deaths at Fort Hood. https://t.co/9VOXuobzLy