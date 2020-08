Βερολίνο: Η αστυνομία διέλυσε τη διαδήλωση αντιεμβολιαστών, ακροδεξιών και συνωμοσιολόγων για τον κορωνοϊό (Videos)

Η αστυνομία στο Βερολίνο διέλυσε μία μαζική διαμαρτυρία αντιεμβολιαστών, ακροδεξιών και συνωμοσιολόγων, όσον αφορά την ύπαρξη του κορωνοϊού, που πραγματοποιήθηκε στη γερμανική πρωτεύουσα κατά των περιορισμών για τον covid19, λίγες ώρες μετά την αποτυχία των διαδηλωτών να ακολουθήσουν τις εντολές για την τήρηση των αποστάσεων, αλλά και για την υποχρέωση να φορούν μάσκες προσώπου.

#Berlin: At least 18,000 far-right protesters, anti-vaxxers and coronavirus sceptics have gathered in central Berlin to protest against health-related measures. Videos shared on social media show multiple scuffles between protesters and police officers. pic.twitter.com/0YBUZIkXP6