Παπανικολάου (ΟΕΝΓΕ): Η κρατική «επιτροπή ειδικών» να μην υποτάσσει την ιατρική επιστήμη σε σκοπιμότητες

Σε άρθρο που ανάρτησε ο Πάνος Παπανικολάου, ΓΓ ΟΕΝΓΕ, μέλος ΔΣ ΕΙΝΑΠ και εκπρόσωπος Ενωτικού Κινήματος για την Ανατροπή, αναφέρεται διεξοδικά σε διάφορα που "γράφονται και ακούγονται πολλά πρέπει να μπουν μερικά πράγματα στην σωστή τους βάση όσον αφορά αυτά που καταλογίζονται ως αρνητικά στην κρατική επιτροπή ειδικών περί επιδημίας COVID19. Κάποια κακώς καταλογίζονται, κάποια άλλα πολύ καλώς καταλογίζονται".

Το κείμενο του κ. Παπανικολάου

Ποια κακώς καταλογίζονται :

- Η αρχική υποτίμηση του κινδύνου (Ιανουάριος και αρχές Φεβρουαρίου) δικαιολογείται απόλυτα. Πριν δημοσιευθούν σε έγκριτα ιατρικά περιοδικά τα επίσημα επιστημονικά στοιχεία από την Κίνα τόσο WHO και ECDC αλλά και σχεδόν όλοι οι λοιμωξιολόγοι του κόσμου δεν είχαν ξεκάθαρη την επικινδυνότητα του συγκεκριμένου ιού ούτε καν υπολόγιζαν την πιθανότητα πανδημίας. Αυτό οφειλόταν και στο ότι οι προηγούμενες επιδημίες από ιούς της ίδιας ομάδας (SARS 2002 - 2003 και MERS 2012) είχαν περιοριστεί σε τοπικό επίπεδο και δεν είχαν εξελιχθεί σε πανδημίες. Άλλωστε τότε (Ιανουάριος και αρχές Φεβρουαρίου) ούτε καν υπήρχε η επιτροπή, υπήρξαν μόνο δηλώσεις μετέπειτα εκπροσώπων της που απλά διατύπωναν την τότε κοινή πεποίθηση της μεγάλης πλειοψηφίας των λοιμωξιολόγων και επιδημιολόγων της Ευρώπης και Β. Αμερικής.

- Το "άλλα την άνοιξη και άλλα τώρα με τις μάσκες" επίσης δικαιολογείται. Η χρησιμότητα της ιατρικής χειρουργικής μάσκας όσον αφορά και συμπτωματικούς και ασυμπτωματικούς στην παρεμπόδιση της μετάδοσης τεκμηριώθηκε συγκεκριμένα και με επιστημονικά στοιχεία από τον Απρίλιο και μετά με βάση μελέτες κυρίως από χώρες της Ν/Α Ασίας.

Τα δυο παραπάνω λοιπόν κακώς καταλογίζονται ως αρνητικά στην επιτροπή ειδικών.

Πάμε τώρα σε αυτά που ΔΕΝ δικαιολογούνται και πολύ καλώς καταλογίζονται :

- Η άρνηση αποδοχής της οδηγίας του ίδιου του WHO "test, test and test again" που από αρχές Μαρτίου τονίζει την καθοριστική σημασία διενέργειας πολλών (και ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ) τεστ σε μεγάλο μέρος του πληθυσμού. Οι χώρες που εφάρμοσαν την οδηγία σε συνδυασμό με την μάσκα έχουν πολύ καλά αποτελέσματα (π.χ. η Σιγκαπούρη που ήδη από τον Μάϊο είχε ξεπεράσει τα 50 χιλιάδες τεστ / 1 εκ. πληθυσμού).

- Το τυφλό οριζόντιο συλλήβδην lock down ΔΕΝ ήταν καραντίνα αλλά ένα αμυντικό "κρυφτούλι" από τον ιό αναγκαστικά μιας χρήσης και αναγκαστικά με ημερομηνία λήξης που το μοναδικό υγειονομικό του νόημα ήταν να δοθεί περιθώριο χρόνου ώστε 1. να γίνει προμήθεια αναλυτών μοριακού τεστ και αντιδραστηρίων και 2. να ενισχυθεί πραγματικά το δημόσιο σύστημα περίθαλψης ώστε να προετοιμαστεί κατάλληλα η (δεδομένη) έξοδος από το lock down.

Όμως δυστυχώς δεν έγινε ούτε το 1ο ούτε το 2ο. Η επιτροπή οφείλει να εξηγήσει τι είχε εισηγηθεί σχετικά, ποιές εισηγήσεις της είχαν γίνει δεκτές από την πολιτεία και ποιές και ποιές όχι και γιατί δεν δημοσιοποίησε τις τυχόν σχετικές διαφωνίες της

- Την άνοιξη υπήρξε απίστευτο αλαλούμ με τις οδηγίες του ΕΟΔΥ τόσο προς το κοινό όσο και προς τους υγειονομικούς. Παρόμοιο αλαλούμ υπάρχει και τώρα. Η επιτροπή οφείλει να εξηγήσει αν το αλαλούμ αυτό προέκυψε και προκύπτει από εισηγήσεις της ή όχι.

- Την άνοιξη υπήρξαν σαφέστατα οδηγίες - "κουκουλώματα" ελλείψεων Μέσων Ατομικής Προστασίας για τους υγειονομικούς. Π.χ. : Yπήρξε απαράδεκτη οδηγία του ΕΟΔΥ πως δεν είναι απαραίτητη η μάσκα ffp3 και μάλιστα ούτε καν η ffp2 ( ! ) μέσα στην ΜΕΘ covid. Eπίσης υπήρξε κυβερνητική ενημέρωση πως ακατάλληλη παρτίδα μασκών υποτίθεται ffp2 προϊόν "δωρεάς" (που λίγες μέρες μετά σιωπηρά αποσύρθηκε) είχε υποτίθεται "ελεγχθεί από λοιμωξιολόγους της επιτροπής". Η επιτροπή ουδέποτε απάντησε αν είχε όντως γνώση για τα δυο αυτά γεγονότα καθώς και για άλλα παρόμοια.

- Μετά την άρση του lock down το κράτος επέδειξε μια κυριολεκτικά νηπιώδη υγειονομική συμπεριφορά επί σχεδόν 3 ολόκληρους μήνες του στυλ "στο μετρό κολλάει - στο αεροπλάνο δεν κολλάει, στην πλατεία κολλάει - στα μπουζούκια δεν κολλάει, από φουκαρά κολλάει - από τουρίστα δεν κολλάει" κλπ και πάντα επικαλείτο τις "συστάσεις των ειδικών". Και πάλι η επιτροπή σιώπησε επιβεβαιώνοντας έτσι διά της σιωπής πως τα παραπάνω ήταν όντως δικές της εισηγήσεις.

- Σε όλο αυτό το χρονικό διάστημα των επτά (7) μηνών από τον Φεβρουάριο ως σήμερα η επιτροπή δεν τόλμησε να αρθρώσει ούτε μια λεξούλα για τις επανειλημμένες αντιεπιστημονικές δημόσιες δηλώσεις της κ. Γιαμαρέλλου, αρχιερέων κλπ πως δήθεν ο ιός δεν κολλάει με την μετάληψη που γίνεται με κοινή χρήση του ίδιου κοχλιαρίου από ένα πλήθος ανθρώπων γιατί … ο ιός δήθεν «εξαγνίζεται» με υπερφυσικό τρόπο διά θρησκευτικής τελετουργίας.

- Τέλη Ιουλίου - αρχές Αυγούστου είχαμε το εκπληκτικό να δηλώνει υπουργός "δεν θα αυξηθεί η πληρότητα στην ακτοπλοΐα, δεν το επιτρέπει η επιτροπή ειδικών" και 3 (τρεις) μέρες μετά ο ίδιος υπουργός να δηλώνει "θα αυξηθεί η πληρότητα στο 85%, το εισηγήθηκε η επιτροπή ειδικών". Και πάλι η επιτροπή το παραπάνω απίθανο το επιβεβαίωσε διά της σιωπής της.

- Σε πρόσφατα δημοσιεύματα αναφέρονται ανώνυμες δηλώσεις μελών της επιτροπής πως ο ΕΟΔΥ παραπλάνησε την επιτροπή με μη έγκυρα επιδημιολογικά στοιχεία τον μήνα Ιούλιο (https://www.kathimerini.gr/1093018/gallery/epikairothta/ellada/ta-dilhmmata-kai-oi-astoxies-me-ton-io). Αυτό αυτονόητα αποτελεί σοβαρότατο θέμα και η επιτροπή όφειλε να έχει τοποθετηθεί δημόσια και όχι να το συγκαλύπτει.

- Το "κερασάκι στην τούρτα" είναι το γνωστό πρόσφατο θέμα με τον αριθμό μαθητών ανά σχολική αίθουσα όπου εκ μέρους των εκπροσώπων της επιτροπής επιστρατεύθηκαν καταγέλαστα επιστημονικοφανή επιχειρήματα για να υποστηριχθεί πως δήθεν είναι το ίδιο πράγμα όσον αφορά τον κίνδυνο μετάδοσης μια σχολική αίθουσα να έχει 25 – 27 μαθητές σε κάθε διδακτική ώρα με το να έχει 15.

Αυτό το τελευταίο ήταν η μοιραία κατάληξη μιας ολόκληρης πορείας συνολικά της επιτροπής που για να δικαιολογεί σκοπιμότητες και προειλημμένες κυβερνητικές αποφάσεις πολλές φορές παραβίασε όχι μόνο την επιστημονική λογική αλλά και γενικά την κοινή λογική.

Συμπερασματικά :

- Η επιτροπή ΔΕΝ ΦΤΑΙΕΙ για την υποτίμηση του επιδημιολογικού κινδύνου ως αρχές Φεβρουαρίου (άλλωστε δεν υπήρχε καν επιτροπή τότε, υπήρχαν δηλώσεις των αργότερα εκπροσώπων της) γιατί ως τότε κανένας λοιμωξιολόγος στην Ευρώπη και στην Β. Αμερική δεν είχε εικόνα για την επικινδυνότητα και την μεταδοτικότητα του ιού SARS - CoV - 2.

- Η επιτροπή ΔΕΝ ΦΤΑΙΕΙ για την αλλαγή στην σύσταση περί μασκών γιατί τα επιστημονικά στοιχεία που στηρίζουν την γενική χρήση ιατρικής χειρουργικής μάσκας προέκυψαν διεθνώς τον Μάϊο.

- Η επιτροπή όμως ΣΑΦΕΣΤΑΤΑ ΦΤΑΙΕΙ για όλα τα υπόλοιπα και πολύ σοβαρά που αποτελούν ξεκάθαρα υποταγή της ιατρικής επιστήμης σε σκοπιμότητες. Μάλιστα η δημόσια έκφραση ενός λόγου που παρουσιάζεται ως δήθεν «επιστημονικός ορθολογισμός» αλλά ΔΕΝ είναι και που αντικειμενικά δυσφημεί τον πραγματικό επιστημονικό ορθολογισμό προσφέρει κυριολεκτικά «στο πιάτο» τροφή «επιχειρημάτων» στις γνωστές επικίνδυνες ομάδες συνωμοσιολόγων οπαδών υπερφυσικών δοξασιών και αρνητών κάθε έννοιας επιστήμης.

- Επιμένω πως εκτός από την κυβέρνηση έχουν ευθύνες και οι ηγεσίες ΟΛΩΝ των κοινοβουλευτικών κομμάτων γιατί στην διάρκεια του αρχικού κύματος της επιδημίας ουδέποτε αμφισβήτησαν δημόσια και ξεκάθαρα την "αυθεντία" της επιτροπής ειδικών. Εμείς που είχαμε σχετικά τοποθετηθεί δημόσια, επώνυμα και ενυπόγραφα από τον Μάρτιο κιόλας (https://www.alfavita.gr/koinonia/318337_465-ygeionomikoi-pros-epitropi-eidikon-gia-ton-koronoio-i-epistimi-prepei-na-einai ) δεν είχαμε βρει την πολιτική στήριξη που θα έπρεπε.

