Οι «Ιπτάμενοι Καρχαρίες» εν δράσει: Αυτά είναι τα κινεζικά μαχητικά J-15 (Photo/Video)

Η Κίνα έδωσε στη δημοσιότητα ένα βίντεο με τους «Ιπτάμενους Καρχαρίες» της, τα κινεζικά μαχητικά αεροσκάφη J-15, σε πλήρη δράση.

Στις εικόνες που δημοσίευσε η εφημερίδα People’s Daily China, αρκετά κινεζικής κατασκευής μαχητικά αεροσκάφη J-15 φαίνεται να συμμετέχουν σε στρατιωτική άσκηση πάνω από τον ωκεανό.

Οι Κινέζοι πιλότοι φαίνονται να απογειώνονται από αεροπλανοφόρο και να πραγματοποιούν εντυπωσιακά εναέρια ακροβατικά.

Στη συγκεκριμένη πολυκλαδική άσκηση συμμετείχαν διάφορες κινεζικές στρατιωτικές μονάδες, με στόχο τον έλεγχο της επιχειρησιακής ικανότητας των κινεζικών πολεμικών αεροσκαφών J-15.

Video rocks the social media showing J-15 fighter, aka Flying Shark, takes off from #China's #first aircraft carrier, Liaoning, during a recent drill. pic.twitter.com/z1Kvv7Qocn