Η Miley Cyrus τραγουδά το «My Future» της Billie Eilish (Video)

Ερμηνεία του «My Future» της Μπίλι Έιλις έδωσε η Μάιλι Σάιρους στο Live Lounge του BBC Radio 1 (αν και λόγω της πανδημίας όχι στο σύνηθες στούντιο Live Lounge). Η Σάιρους και η μπάντα της διάλεξαν ένα με ζεστό φωτισμό σκηνικό για την ερμηνεία τους.

«Cause I, I'm in love/With my future/Can't wait to meet her» λέει η Σάιρους στο μικρόφωνο, συνοδεία πιάνου. «And I, I'm in love/But not with anybody else/Just wanna get to know myself» συνεχίζει. Όταν μπαίνουν όλα τα όργανα, ακούγεται σχεδόν σαν ένα τελείως διαφορετικό τραγούδι σε σύγκριση με την εκδοχή της Έιλις. Μάλιστα, η Σάιρους κατάφερε να ενσταλάξει και μια δόση μαύρου χιούμορ: Κλείνοντας με τον στίχο «see you in a couple of years (σε δυο χρόνια, τα λέμε)», στράφηκε στην κάμερα και είπε πονηρά «αλλά, μάλλον, όχι» κι έβγαλε τη γλώσσα της.

Η Σάιρους έδωσε και μια ερμηνεία του τελευταίου της σιγκλ, του «Midnight Sky», το οποίο παρουσίασε και στην τελετή απονομής των 2020 MTV Video Music Awards. Το τραγούδι, που φέρνει έντονα στον νου το στυλ της Στίβι Νικς, είναι η πρώτη καινούργια μουσική δουλειά της Σάιρους μετά το EP «She Is Coming» του 2019.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ