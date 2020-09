Koλομβία: Η χώρα συγκλονίζεται από διαδηλώσεις μετά το θάνατο πολίτη από τέιζερ αστυνομικών (Photos/Videos)

Βίαιες ταραχές ξέσπασαν χθες, Τετάρτη, στην Μπογκοτά και σε άλλες περιοχές της Κολομβίας μετά τον θάνατο ενός άνδρα, τον οποίο αστυνομικοί χτύπησαν με όπλο ηλεκτρικής εκκένωσης tazer την ώρα που ήταν ακινητοποιημένος στο έδαφος.

Mάλιστα η αστυνομία κατηγορείται ότι άνοιξε πυρ εναντίον οργισμένων διαδηλωτών τραυματίζοντας αρκετούς.

Security forces open fire on protesters last night in Bogota following police killing of Javier Ordóñez.



Colombia’s rightwing govt of Ivan Duque, already facing multiple allegations of human rights abuses, now seeks to suppress protests through force. pic.twitter.com/aHB5EzmJQq — Nick MacWilliam (@NickMacWilliam) September 10, 2020

Η σκηνή της σύλληψης, βίντεο από την οποία αναρτήθηκε σε ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης, δείχνει έναν άνδρα στο έδαφος και αυτόπτες μάρτυρες να παρακαλούν τους αστυνομικούς να σταματήσουν να τον χτυπούν με το τέιζερ.

Στο βίντεο, που διαρκεί σχεδόν δύο λεπτά, εμφανίζονται δύο αστυνομικοί σε μοτοσυκλέτες που φορούν κράνη να ακινητοποιούν στο έδαφος τον 46χρονο δικηγόρο Χαβιέρ Ορντόνιες και στη συνέχεια να τον χτυπούν με τέιζερ.

“Σας παρακαλώ, σταματήστε”, ακούγεται να επαναλαμβάνει ο άνδρας που βρίσκεται στο έδαφος. Μάρτυρες του περιστατικού επίσης παρακαλούν τους αστυνομικούς να σταματήσουν, “σας τραβάμε βίντεο”, έλεγαν.

Σύμφωνα με τον διοικητή της αστυνομίας της Μπογκοτά, τον συνταγματάρχη Νέκτον Μπόρχα, οι αστυνομικοί μετέβησαν στο σημείο έπειτα από κλήση για διατάραξη της τάξης από “μεθυσμένους”, ενώ πρόσθεσε ότι ο Ορντόνιες προσπάθησε “να χτυπήσει τους αστυνομικούς” προτού αυτοί τον ακινητοποιήσουν.

Ο συνταγματάρχης επισήμανε ότι το θύμα “ακινητοποιήθηκε με χρήση μη φονικού όπλου” προτού μεταφερθεί στο αστυνομικό τμήμα, όπου παρουσίασε “επιπλοκές στην υγεία του”.

Αφού διακομίστηκε στο νοσοκομείο ο Ορντόνιες, πατέρας δύο παιδιών, πέθανε.

Η δήμαρχος της Μπογκοτά Κλαούντια Λόπες εκτίμησε ότι πρόκειται για ένα περιστατικό “κατάχρησης βίας από την αστυνομία”. Σε ανάρτησή της στο Twitter ζήτησε “να τιμωρηθούν παραδειγματικά” οι αστυνομικοί και να υπάρξει “βαθιά και σοβαρή μεταρρύθμιση στην αστυνομία”.

Από την πλευρά του ο υπουργός Άμυνας της Κολομβίας Κάρλος Χολμς Τρουχίγιο δήλωσε ότι “ήδη έχει ξεκινήσει πειθαρχική και ποινική έρευνα εναντίον των δύο αστυνομικών”.

Here's a summary of what triggered #ColombiaLivesMatter violent protests.

Javier Ordonez was brutally assaulted by the police and "electric shocked" to death on the streets of Bogotá even as he kept begging, "PLEASE, I'M DYING". pic.twitter.com/RZZiPg6dxy — #TotalGossips (@total_gossips) September 10, 2020

Μαζικές διαδηλώσεις και σοβαρά επεισόδια

Το απόγευμα της Τετάρτης εκατοντάδες άνθρωποι συγκεντρώθηκαν για να διαδηλώσουν μπροστά από το αστυνομικό τμήμα, όπου μεταφέρθηκε το θύμα προτού πεθάνει.

Οι διαδηλωτές έγραψαν συνθήματα με κόκκινη μπογιά στο κτίριο και έριξαν πέτρες φωνάζοντας “αντίσταση”. Η αστυνομία προσπάθησε να διαλύσει το πλήθος με βομβίδες κρότου και δακρυγόνα, όμως οι διαδηλώσεις επεκτάθηκαν σε άλλες συνοικίες της Μπογοτά.

Τα τοπικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι σημειώθηκαν πυρκαγιές και επιθέσεις εναντίον περισσότερων από 10 αστυνομικών τμημάτων στο βόρειο και το δυτικό τμήμα της πρωτεύουσας της Κολομβίας. Ταραχές επίσης αναφέρθηκαν στη Μεντεγίν, την Κάλι και τη Νέιβα.

For those wondering what's happening in Colombia/why #ColombiaLivesMatter is trending: Protests erupted today in Bogotá after a viral video showed two police officers beating and tasering a 44-year-old taxi driver to death on Tuesday. Here are some images circulating from tonight pic.twitter.com/QInojYajX1 — Miguel Salazar (@miguelxsalazar) September 10, 2020

Ο Κολομβιανός πρόεδρος Ιβάν Ντούκε κατήγγειλε “τις ωμότητες (...) που διαπράττουν μέλη των δυνάμεων της τάξης”. “Είδαμε θλιβερά γεγονότα σήμερα”, επεσήμανε, ενώ πρόσθεσε ότι “θα επιβληθούν οι προσήκουσες κυρώσεις”.

Πολλά σκάνδαλα κατάχρησης εξουσίας έχουν αναφερθεί στην αστυνομία της Κολομβίας.

Τον Νοέμβριο του 2019 ο Ντίλαν Κρους, ένας νεαρός 18 ετών που συμμετείχε σε αντικυβερνητική διαδήλωση, τραυματίστηκε θανάσιμα στο κεφάλι από τα σκάγια αστυνομικού. Τον Αύγουστο του 2011 ένας καλλιτέχνης του δρόμου, ο Ντιέγο Μπεσέρα, σκοτώθηκε από την αστυνομία όταν έκανε γκράφιτι στους δρόμους της Μπογκοτά.

Ο ΟΗΕ είχε προειδοποιήσει στα τέλη Φεβρουαρίου για τις ανθρωποκτονίες και τις άλλες καταχρήσεις που διαπράττουν στρατιωτικοί και αστυνομικοί στην Κολομβία.