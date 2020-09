Η Κιμ Καρντάσιαν στην παραλία με καυτό μαγιό, μετά την ανακοίνωση του τέλους του ριάλιτι (Photos)

Δεν φαίνεται να... χολοσκάει και πολύ για το τέλος της εκπομπής που την εκτόξευσε στην κορυφή των celebrities και της χάρισε πολλά εκατομμύρια δολάρια.

Ο λόγος για την Κιμ Καρντάσιαν που αποκάλυψε το φινάλε του reality show Keeping up with the Kardashians, έπειτα από 14 χρόνια και 20 σεζόν.

Το σόου αυτό ήταν που καθιέρωσε την ίδια και την οικογένειά της τόσο στα τηλεοπτικά δρώμενα όσο και στις επιχειρήσεις.

Μία ημέρα μετά την ανακοίνωση, η τηλεπερσόνα εθεάθη να απολαμβάνει τις βουτιές της στον ωκεανό, στην παραλία του Μαλιμπού.

Η 39χρονη celebrity φρόντισε να κάνει... αισθητή την παρουσία της με ένα καυτό μαγιό, προϊδεάζοντάς μας, ίσως, για το μέλλον.