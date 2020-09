Γερμανία: Συμφωνία για υποδοχή περίπου 1.500 ακόμη προσφύγων

Η Γερμανία θα υποδεχθεί ακόμη 1.500 πρόσφυγες από τον καμένο καταυλισμό της Μόριας, αναφέρουν πηγές του γερμανικού πρακτορείου ειδήσεων.

Αυτό συμφώνησαν μεταξύ τους η Γερμανίδα καγκελάριος Άγκελα Μέρκελ και ο υπουργός Εσωτερικών Χορστ Ζεχόφερ. Σύμφωνα με το γερμανικό πρακτορείο, οι πρόσφυγες που θα υποδεχθεί η ευρωπαϊκή χώρα θα είναι οικογένειες με παιδιά.

Όπως αναφέρει σε δημοσίευμά της η ιστοσελίδα του γερμανικού τηλεοπτικού σταθμού NTV, από τότε που κάηκε η Μόρια παραμένει το ερώτημα σχετικά με το τι πρέπει να γίνει με τους ανθρώπους που έμειναν άστεγοι.

