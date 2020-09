Με τους αρχηγούς Αεροπορίας του ΝΑΤΟ ο Α/ΓΕΑ - Στο «μενού» του συμποσίου και τα F-35 (Photos)

Από την Τετάρτη 9 έως και την Πέμπτη 10 Σεπτεμβρίου 2020, ο Αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας (ΓΕΑ), Αντιπτέραρχος (Ι) Γεώργιος Μπλιούμης, συμμετείχε στο Συμπόσιο Αρχηγών Αεροποριών του ΝΑΤO (ΝΑΤΟ Air Chiefs Symposium – NACS), που πραγματοποιήθηκε στο Ramstein, της Ο.Δ. της Γερμανίας.

Όπως ενημέρωσε το ΓΕΑ, κατά τη διάρκεια του Συμποσίου συζητήθηκαν οι απόψεις σχετικά με την Αποτροπή και την Άμυνα στην Ευρωατλαντική Περιοχή (Deterrence and Defence in the Euro – Atlantic Area – DDA).

Επιπρόσθετα έλαβαν χώρα ενημερώσεις σχετικά με τις εξελίξεις στον τομέα του διαστήματος καθώς και του αεροσκάφους F-35.