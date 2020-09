Την κατάσταση στη Λέσβο και την περαιτέρω συνεργασία της ΕΕ και της Ελλάδας αναφορικά με Κέντρο Υποδοχής και Ασύλου στη Λέσβο συζήτησαν η πρόεδρος της Κομισιόν με τον Έλληνα πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και τη Γερμανίδα καγκελάριο Άνγκελα Μέρκελ, όπως αναφέρει σε ανάρτησή της στο twitter η Ούρσουλα Φον Ντερ Λάιεν.

Good bilateral with Chancellor #Merkel, current Council Chair, then joined by VTC by @kmitsotakis, on situation in Lesbos and recent achievements by Greek authorities. Explored further cooperation EU and Greece on possible pilot project on a reception and asylum center on Lesbos. pic.twitter.com/PWFfyrs1Dj