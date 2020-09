Ζευγάρι Ιταλών που γνωρίστηκαν από τα μπαλκόνια τους στην πανδημία αποφάσισε να παντρευτεί (Photos)

Έρωτας στα χρόνια του… κορωνοϊού, παραφράζοντας το αριστούργημα του Γκαμπριέλ Γκαρσία Μάρκες; Γιατί όχι, είπαν η Πάολα και ο Μικέλε από την Βερόνα, που μάλιστα αποτελούν μια όμορφη σύγχρονη εκδοχή του Ρωμαίου και της Ιουλιέτας, καθώς γνωρίστηκαν και ερωτεύθηκαν από το μπακόνι τους κατά την περίοδο της καραντίνας στην Ιταλία.

Το ζευγάρι επιβεβαίωσε την αίσια κατάληξη αυτής της σχέσης τους καθώς πλέον σχεδιάζουν τον γάμο τους.

Η Πάολα Ανιέλιi, 40 ετών, δικηγόρος, εντόπισε για πρώτη φορά τον Μικέλε Ντ’ Αλπάος, 38 ετών, όταν ήταν και οι δύο στα μπαλκόνια τους στις 6 μ.μ. για τη συναυλία της κοινότητας, όπως άλλωστε συνέβαινε εκείνη την περίοδο σε πολλές γειτονιές της χώρας.

Πλέον αυτό που απομένει είναι ο ορισμός της ημερομηνίας του γάμου τους ο οποίος όπως όλα δείχνουν τα γίνει στην ταράτσα του κτιρίου όπου βρίσκονται τα διαμερίσματά τους.

Η μοιραία συνάντησή τους έγινε κατά τη διάρκεια «συναυλίας» που έδωσε από το μπαλκόνι η αδελφή της νύφης, Λίζα, η οποία εκτέλεσε το τραγούδι των Queen's We Are The Champions και η Πάολα βοηθούσε με τον ήχο.