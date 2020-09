Γερμανία: Εξιτήριο από το νοσοκομείο του Βερολίνου για τον Αλεξέι Ναβάλνι

Ο επικριτής του Κρεμλίνου Αλεξέι Ναβάλνι πήρε εξιτήριο από το νοσοκομείο του Βερολίνου όπου νοσηλευόταν έπειτα από την αιφνιδιαστική του αδιαθεσία στη διάρκεια εσωτερικής πτήσης στη Σιβηρία τον περασμένο μήνα και αφού είχε χρειαστεί να μεταφερθεί αεροπορικώς στο Βερολίνο σε κωματώδη κατάσταση.

«Η κατάσταση του ασθενούς έχει βελτιωθεί ικανοποιητικά ώστε να μπορεί να πάρει εξιτήριο από την μονάδα νοσοκομειακής φροντίδας. Με βάση την πρόοδο του ασθενή και την παρούσα κατάστασή του, οι θεράποντες ιατροί εκτιμούν ότι είναι πιθανή μια πλήρης ανάρρωση. Ωστόσο, θα ήταν πρώιμη μια εκτίμηση των πιθανών μακροπρόθεσμων επιπτώσεων (για την υγεία του) από την οξεία δηλητηρίαση», αναφέρει σε σημερινή του ανακοίνωση το νοσοκομείο Charite.

1/2 Alexei #Navalny was yesterday discharged from inpatient care. The patient’s condition had improved sufficiently for him to be discharged from acute inpatient care. Navalny had been receiving treatment at Charité for a total of 32 days, of which 24 days were spent in ...