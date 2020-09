Εργοστάσιο παράγει τις πρώτες μάσκες από... κάνναβη – Είναι οικολογικές και βιοδιασπώμενες (video)

Τις πρώτες οικολογικές και βιοδιασπώμενες μάσκες από κάνναβη για την προστασία από τον κορονοϊό ισχυρίζεται ότι έφτιαξε ένα εργοστάσιο στη Γαλλία.

Η Geochanvre ρίχτηκε στην παραγωγή των μασκών από κάνναβη προκειμένου να μειωθούν τα πλαστικά απόβλητα από τις μάσκες μιας χρήσης, τα οποία οι περιβαλλοντολόγοι λένε ότι θα χρειαστούν αιώνες για να αποσυντεθούν και στο μεταξύ θα μολύνουν τους ωκεανούς.

Ακόμα και η ελαστική ταινία της μάσκας είναι ανακυκλώσιμη.

Ενδιαφερόμενοι, κυρίως από την Ευρώπη και τον Καναδά έχουν μέχρι στιγμής αγοράσει 1,5 εκατ. μάσκες από κάνναβη από τον Μάρτιο.

Οι βιοδιασπώμενες αυτές μάσκες προσφέρουν απόλυτη προστασία και αποσυντίθενται πολύ γρήγορα.

Υπολογίζεται, ότι σε παγκόσμιο επίπεδο χρησιμοποιούνται κάθε μήνα 129 δισ. μάσκες και 65 δισ. γάντια μιας χρήσης, τα περισσότερα εκ των οποίων είναι κατασκευασμένα από πλαστικά που μπορεί να παραμείνουν στους ωκεανούς μέχρι και 450 χρόνια.

