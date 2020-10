Κορωνοϊός: «Ταχεία ανάρρωση» σε Τραμπ-Μελάνια εύχεται ο Μπάιντεν

Ο υποψήφιος των Δημοκρατικών για τον Λευκό Οίκο Τζο Μπάιντεν ευχήθηκε σήμερα «ταχεία ανάρρωση» στον Ντόναλντ και τη Μελάνια Τραμπ που διαγνώστηκαν θετικοί στην Covid-19 κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Jill and I send our thoughts to President Trump and First Lady Melania Trump for a swift recovery. We will continue to pray for the health and safety of the president and his family.