Ο Τραμπ ανακοίνωσε μέσω... Τwitter ότι βγαίνει από το νοσοκομείο

Μέσα από το πολυαγαπημένο του Twitter, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ενημέρωσε -ενδεχομένως και τους θεράποντες ιατρούς του;...- ότι θα πάρει εξιτήριο στις 6:30 το απόγευμα, ώρα ΗΠΑ, από το νοσοκομείο Walter Reed όπου νοσηλεύεται για Covid-19.

Στο tweet του ο Τραμπ αναφέρει: «Αισθάνομαι πολύ καλά! Μη φοβάστε το Covid-19. Mην το αφήσετε να κυριαρχήσει στη ζωή σας. Υπό τη διακυβέρνηση Τραμπ, αναπτύξαμε σπουδαία φάρμακα και γνώση. Νοιώθω καλύτερα, απ' όσο πριν από 20 χρόνια».

I will be leaving the great Walter Reed Medical Center today at 6:30 P.M. Feeling really good! Don’t be afraid of Covid. Don’t let it dominate your life. We have developed, under the Trump Administration, some really great drugs & knowledge. I feel better than I did 20 years ago!