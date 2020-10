«Βόμβα» από Δημοκρατικούς: Εισάγουν νόμο για να ελεγχθεί η ικανότητα του Τραμπ να είναι πρόεδρος των ΗΠΑ

Σε μία κίνηση που αναμένεται να βάλει φωτιά στο πολιτικό σκηνικό των ΗΠΑ οι Δημοκρατικοί στη Βουλή των Αντιπροσώπων εισήγαγαν νομοσχέδιο, προκειμένου να ελεγχθεί η ικανότητα των υποψηφίων προέδρων να επιτελέσουν τα καθήκοντά τους και αν αυτή κριθεί ανεπαρκής να διασφαλιστεί η ομαλή μεταφορά εξουσίας στον αντιπρόεδρο.

Το συγκεκριμένο νομοσχέδιο στηρίζεται στο άρθρο 25 του Συντάγματος των ΗΠΑ, το οποίο αφορά στη διαδικασία μεταφοράς εξουσιών αν ο πρόεδρος ή ο αντιπρόεδρος της χώρας δεν μπορούν να επιτελέσουν τα καθήκοντά τους και δεν μπορεί να εφαρμοστεί για τον Τραμπ στην παρούσα θητεία του, αλλά στην επόμενη αν επανεκλεγεί.

Το νομοσχέδιο προβλέπει τη σύσταση μιας ανεξάρτητης επιτροπής, αποτελούμενης από 17 άτομα, πρώην εκλεγμένους και ειδικούς της ιατρικής επιστήμης, οι οποίοι θα έχουν, αν τελικά περάσει ο νόμος, το δικαίωμα να απαιτήσουν ιατρική εξέταση του προέδρου των ΗΠΑ.

Παρουσιάζοντας το νομοσχέδιο, η πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων, Νάνσι Πελόζι, είπε ότι δίνει τη δυνατότητα στο Κογκρέσο να δημιουργήσει ένα ανεξάρτητο σώμα, ώστε να αντιμετωπίσει μια κρίση, όπως αυτές που προβλέπει το άρθρο 25, που ψηφίστηκε το 1967, τέσσερα χρόνια μετά τη δολοφονία του Τζον Κένεντι.

Τόνισε, δε, ότι προχωρούν σε αυτή την κίνηση, καθώς, παρότι ο νόμος θα αφορά στον επόμενο πρόεδρο, «μας υπενθυμίζει την ανάγκη δράσης λόγω της κατάστασης της υγείας του νυν προέδρου», κάνοντας αναφορά στο γεγονός ότι ο Τραμπ είχε νοσηλευτεί για κορωνοϊό.

Η Πελόζι είχε ήδη σχεδόν προαναγγείλει την κίνηση αυτή, λέγοντας ότι η συμπεριφορά του Τραμπ ήταν περίεργη: «Ο πρόεδρος είναι, ας πούμε, σε μια αλλαγμένη κατάσταση σήμερα. Δεν ξέρω τι να απαντήσω για τη συμπεριφορά του».

Crazy Nancy Pelosi is looking at the 25th Amendment in order to replace Joe Biden with Kamala Harris. The Dems want that to happen fast because Sleepy Joe is out of it!!!