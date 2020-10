Πηγή Δεβετζή: «Εύχομαι να μην έχω κολλήσει κανέναν» - Σε καραντίνα οι συντελεστές του «Just The 2 Of Us» (Video)

Η Πηγή Δεβετζή που διαγνώστηκε θετική στον κορωνοϊό και έθεσε τον εαυτό της εκτός του Just the 2 of Us του OPEN όπου επρόκειτο να συμμετέχει, κοινοποίησε μέσω instastories τις πρώτες δηλώσεις της.

Η Ολυμπιονίκης στο τριπλούν αναφέρει στα βίντεο που ανέβασε: «Με υψηλό αίσθημα ευθύνης κάνω αυτό το βίντεο για να σας πω ότι έκανα το τεστ κορωνοϊού και έχω βγει θετική σ’ αυτό. Το κάνω αυτό για να προφυλάξω όλους τους φίλους μου, όλους τους γνωστούς μου και τους συνεργάτες μου.

Τελικά, κολλάς, υπάρχει αυτός ο ιός. Είμαι καλά, μην ανησυχείτε!»

«Το τεστ αποφάσισα να πάω να το κάνω γιατί είχα περίπου τέσσερις μέρες συνεχόμενο πονοκέφαλο και φαντάστηκα ότι κάτι τρέχει. Εύχομαι να μην έχω κολλήσει κανέναν» κατέληξε και ευχαρίστησε όσους της συμπαραστέκονται σε αυτή την περιπέτεια και της στέλνουν τις ευχές τους.

Όλοι οι συντελεστές του σόου υποβάλλονται ήδη σε έλεγχο από ιδιωτικό εργαστήριο και μπαίνουν σε κατ’ οίκον περιορισμό υπό την καθοδήγηση των ειδικών μέχρι να γίνει επαναληπτικό τεστ μέσα στην ερχόμενη εβδομάδα, σύμφωνα με τις οδηγίες του ΕΟΔΥ, όπως επισημαίνει σε ανακοίνωσή του το κανάλι.

Ακυρώνονται τα γυρίσματα και οι πρόβες του σόου που ήταν προγραμματισμένες για το Σαββατοκύριακο 10 - 11 Οκτωβρίου. Αν το επαναληπτικό τεστ της επόμενης εβδομάδας βγει αρνητικό για όλους, οι συντελεστές θα επιστρέψουν στις πρόβες.