Σάλος με τη Γκαλ Γκαντότ σε ρόλο Κλεοπάτρας – Χρήστες εξοργίζονται επειδή... δεν είναι μαύρη! (Photos)

Χαμός επικράτησε στα social media,από την πρώτη στιγμή που ανακοινώθηκε ότι η Γκαλ Γκαντότ πρόκειται να υποδυθεί την Κλεοπάτρα, την εμβληματική βασίλισσα της Αιγύπτου που ενέπνευσε αμέτρητους συγγραφείς, καλλιτέχνες και ποιητές στο πέρασμα των αιώνων.

«Όπως ίσως θα έχετε ακούσει μέχρι τώρα, θα συνεργαστώ με τη (σκηνοθέτιδα) Πάτι Τζένκινς και τη (σεναριογράφο) Λεάτα Καλογρίδη για να φέρουμε την ιστορία της Κλεοπάτρας, Βασίλισσας της Αιγύπτου, στη μεγάλη οθόνη, όπως δεν την έχετε ξαναδεί ποτέ. Θα αφηγηθούμε για πρώτη φορά την ιστορία της μέσα από το πρίσμα γυναικείου βλέμματος, τόσο πίσω όσο και μπροστά από την κάμερα. Είμαστε ιδιαίτερα ενθουσιασμένες που κάνουμε αυτήν την ανακοίνωση της Διεθνή Ημέρα του Κοριτσιού. Ελπίζουμε ότι γυναίκες και κορίτσια ανά την υφήλιο που ονειρεύονται να αφηγηθούν ιστορίες να μην εγκαταλείψουν ποτέ τα ονειρά τους και να πετύχουν να ακουστεί η φωνή τους, για χάρη και άλλων γυναικών» έγραψε στο instagram η Ισραηλινή ηθοποιός και μοντέλο, που άφησε την στρατιωτική της καριέρα στις ένοπλες δυνάμεις για να ακολουθήσει καριέρα στη σόουμπιζ.



Την είδηση υποδέχθηκαν με ενθουσιασμό οι followers της Γκαντότ στο Instagram, ωστόσο, πολύ γρήγορα ένας μεγάλος αριθμός χρηστών στα social media, και κυρίως στο Twitter αντέδρασε με το γεγονός ότι επιλέχθηκε μια «λευκή ηθοποιός» για να παίξει την συγκεκριμένη ιστορική φιγούρα.

Πίσω από την ενόχληση των συγκεκριμένων χρηστών ήταν φυσικά το εσφαλμένο συμπέρασμα ότι η Κλεοπάτρα ήταν μαύρη, καθότι Βασίλισσα της Αιγύπτου, και επομένως θα "έπρεπε να την ενσαρκώσει μαύρη ηθοποιός στη μεγάλη οθόνη'.

Ωστοσο, στην πραγματικότητα η Κλεοπάτρα Ζ' Φιλοπάτωρ ήταν αρχαία Ελληνίδα, και όχι Αιγύπτια όπως πολλοί νομίζουν...

Πολλοί, μάλιστα, ήταν αυτοί που έσπευσαν να διορθώσουν και να τρολάρουν τους εξοργισμένους χρήστες, θυμίζοντάς τους την ελληνική καταγωγή της Κλεοπάτρας.

