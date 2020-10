COSMOTE TV: Οι τηλεοπτικές & κινηματογραφικές πρεμιέρες της εβδομάδας 14-20/10

Με τον νέο κύκλο επεισοδίων της σειράς του βραβευμένου με OSCAR Νιλ Τζόρνταν (The Crying Game, The End of the Affair, Borgias) «Riviera» να ξεχωρίζει, εμπλουτίζεται το μπουκέτο σειρών της COSMOTE TV την εβδομάδα 14-20/10. Σε Α΄ τηλεοπτική προβολή έρχονται μεταξύ άλλων η σειρά φαντασίας «Siren», καθώς και βραβευμένες σε διεθνή κινηματογραφικά φεστιβάλ ταινίες («Waves», «Queen & Slim»).

Επίσης, πολλές είναι οι επιλογές και μέσα από τον δωρεάν, on demand κατάλογο της COSMOTE TV (υπηρεσία COSMOTE TV PLUS) στον οποίο διατίθενται 800 κινηματογραφικοί τίτλοι, 127 σειρές και 198 κύκλοι σειρών, καθώς και στα υπόλοιπα κανάλια που είναι διαθέσιμα στην COSMOTE TV, όπου οι τηλεθεατές για αυτή την εβδομάδα βρίσκουν την πολυσυζητημένη σειρά «Normal People» και εντυπωσιακά ντοκιμαντέρ.

Ακολουθούν αναλυτικά οι πρεμιέρες της εβδομάδας 14 – 20/10:

Riviera – 3η σεζόν Siren – Νέα Σειρά

H σειρά θρίλερ «Riviera» επιστρέφει, με την Τζορτζίνα (Τζούλια Στάιλς) να είναι έτοιμη να εγκαταλείψει τη γαλλική Ριβιέρα, αφήνοντας πίσω μια για πάντα το εγκληματικό ιστορικό του πρώην συζύγου της, μαζί με την δυσλειτουργική οικογένειά του και όλα όσα τη σημάδεψαν, για να ανακαλύψει ότι δυστυχώς δεν είναι τόσο εύκολο να απαλλαγεί από τα μπαγκάζια του παρελθόντος. Η 3η σεζόν της σειράς θα κάνει πρεμιέρα με όλα τα επεισόδια back-2-back στο COSMOΤΕ SERIES MARATHON HD, την Παρασκευή 16/10 στις 18.00, ενώ οι προηγούμενοι κύκλοι είναι ήδη διαθέσιμοι στον δωρεάν, on demand κατάλογο της COSMOTE TV (υπηρεσία COSMOTE TV PLUS).

Η παραθαλάσσια πόλη του Μπρίστολ Κόουβ, που σύμφωνα με θρύλους του παρελθόντος ήταν τόπος μόνιμης κατοικίας για πολλές γοργόνες, συνταράσσεται συθέμελα μετά την άφιξη μιας μυστηριώδους νεαρής κοπέλας που συνοδεύεται από το ξέσπασμα βίαιων φόνων στην περιοχή. Ο πρώτος κύκλος της σειράς «Siren» θα κάνει πρεμιέρα με όλα τα επεισόδια back-2-back στο COSMOΤΕ SERIES MARATHON HD (Σάββατο 17/10, 18.00), ενώ θα ακολουθήσουν και οι δυο επόμενοι κύκλοι το Σάββατο 24/10 και το Σάββατο 31/10 αντίστοιχα.

Περιμένοντας την Άνια (Waiting for Anya)

Στη Γαλλία του Β' Παγκοσμίου Πολέμου, η ζωή του έφηβου βοσκού Τζο (Νόα Σναπ – Stranger Things) αλλάζει ολοκληρωτικά, όταν η τυχαία συνάντησή του με έναν άνδρα (Ζαν Ρενό) και μία γυναίκα (Αντζέλικα Χιούστον) φέρνει μαζί της την αποκάλυψη ενός επικίνδυνου μυστικού. Το μυστικό αυτό δεν είναι άλλο από τη φυγάδευση μικρών Εβραιόπουλων στη γειτονική Ισπανία, στην οποία αποφασίζει να τους βοηθήσει (Πέμπτη 15/10, 21.00, COSMOTE CINEMA 1HD, ζώνη Red Carpet Premieres).

Waves Queen & Slim

Στον απόηχο μιας τραγικής απώλειας, μια οικογένεια Αφροαμερικανών, με αρχηγό έναν καλοπροαίρετο αλλά δεσποτικό πατέρα, ξεκινά ένα προσωπικό και απόλυτα συναισθηματικό «ταξίδι» προς την αγάπη, τη συγχώρεση και τη συμφιλίωση (Σάββατο 17/10, 22.00, COSMOTE CINEMA 2HD)

Το πρώτο ραντεβού του Σλιμ και της Κουίν παίρνει απροσδόκητη τροπή, όταν ένας αστυνομικός σταματά το ζευγάρι για μια τροχαία παράβαση. Πολύ γρήγορα, η κατάσταση εκτροχιάζεται και οι δυο τους καταλήγουν καταζητούμενοι. Tην ταινία σκηνοθετεί η Αμερικανίδα με ελληνική καταγωγή Μελίνα Ματσούκας (Insecure), ενώ στον πρωταγωνιστικό ρόλο βρίσκουμε τον υποψήφιο για OSCAR Ντάνιελ Καλούγια (Κυριακή 18/10, 22.00, COSMOTE CINEMA 2HD).

Νέοι τίτλοι στον δωρεάν, on demand κατάλογο της COSMOTE TV

Life – η νέα κοινωνική σειρά του BBC BOX – 21 – Νέο αστυνομικό θρίλερ The Spanish Princess

Από τους παραγωγούς του πολυβραβευμένου Doctor Foster, η σειρά του BBC «Life» παρουσιάζει τις ζωές των ενοίκων ενός αστικού συγκροτήματος κατοικιών στο Μάντσεστερ, που αλληλοσυνδέονται με απρόσμενες συνέπειες. Μια 70χρονη που αποφασίζει να εγκαταλείψει τον σύζυγο της και να κάνει μια νέα αρχή, μια δασκάλα πιλάτες που παίρνει υπό την προστασία της την 15χρονη έγκυο ανιψιά της και ένας παντρεμένος άντρας που αρχίζει να επανεξετάζει τον γάμο του μετά από μια εφήμερη γνωριμία στις διακοπές.

Το «ΒΟΧ 21» παρουσιάζει την ιστορία μιας νεαρής Ρουμάνας, που μετακομίζει στη Σουηδία με υποσχέσεις για μια καλύτερη ζωή και καταλήγει βυθισμένη στα κυκλώματα της πορνείας και του εγκλήματος. Όταν της δίνεται μια απροσδόκητη διέξοδος προς την ελευθερία, δραπετεύει και αποφασίζει να εκδικηθεί τους δράστες με τη βοήθεια ενός φιλόδοξου αστυνομικού.

Και οι δύο σειρές είναι διαθέσιμες μέσα από τον δωρεάν, on demand κατάλογο της COSMOTE TV (υπηρεσία COSMOTE TV PLUS), στον οποίο βρίσκεται και το πρώτο επεισόδιο από τη 2η σεζόν του «The Spanish Princess» που προβάλλεται κάθε Τρίτη στις 22.00, από το COSMOTE SERIES HD. Στον νέο κύκλο επεισοδίων της σειράς, η πριγκίπισσα Αικατερίνη της Αραγονίας και ο πρίγκιπας Χένρι βλέπουν την οικογενειακή ευτυχία τους να σημαδεύεται από πολλές τραγωδίες και την παραμονή τους στο θρόνο να απειλείται. Ο προηγούμενος κύκλος είναι ήδη διαθέσιμος στο COSMOTE TV PLUS μαζί με τις άλλες 2 σειρές της τριλογίας White queen & White Princess.

Νέο περιεχόμενο στα κανάλια που είναι διαθέσιμα μέσω της COSMOTE TV

Normal People – Νέα Σειρά Ο Μεγάλος Κοραλλιογενής Ύφαλος: Ένας Ζωντανός Θησαυρός

Βασισμένη στο best seller των New York Times, από τη Σάλι Ρούνεϊ, η νέα σειρά «Normal People» ακολουθεί την τρυφερή αλλά πολύπλοκη σχέση της Μαριάν και του Κονέλ από το τέλος του σχολείου σε μια μικρή πόλη στη δυτική Ιρλανδία μέχρι τα φοιτητικά τους χρόνια στο κολέγιο Trinity. Στο σχολείο, εκείνος είναι αγαπητός και δημοφιλής, ενώ εκείνη μοναχική, περήφανη και λίγο «τρομακτική». Όταν ο Κονέλ πηγαίνει να πάρει τη μητέρα του από τη δουλειά της στο σπίτι της Μαριάν, γεννιέται μια παράξενη και δυνατή σχέση ανάμεσα στους έφηβους, την οποία αποφασίζουν να κρατήσουν κρυφή. Ένα χρόνο μετά, οι δυο τους σπουδάζουν στο Δουβλίνο, η Μαριάν έχει βρει τα πατήματά της στο νέο κοινωνικό της κόσμο, ενώ ο Κονέλ στέκεται στο περιθώριο, ντροπαλός και αβέβαιος για το μέλλον (Τετάρτη 14/10, 23.30, FOX Life).

Ο Μεγάλος Κοραλλιογενής Ύφαλος είναι ένα από τα δημοφιλέστερα και πιο ποικιλόμορφα μέρη του πλανήτη. Η σειρά του Viasat Nature, που γυρίστηκε από τον βραβευμένο με Έμμυ Ρίτσαρντ Φιτζπάτρικ, εξερευνά διαφορετικές περιοχές και βάθη του υφάλου και αναδεικνύει διάφορα είδη της άγριας φύσης στο φυσικό τους περιβάλλον, καλύπτοντας το πλήρες φάσμα αυτού του απέραντου οικοσυστήματος (Τετάρτη 14/10, 21.00).