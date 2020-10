Κουτάβι με πράσινο χρώμα γεννήθηκε στη Σαρδηνία - Υπάρχει εξήγηση (Video)

Δεν πίστευε στα μάτια του ο Ιταλός αγρότης Κρίστιαν Μαλότσι όταν ένα από τα οκτώ σκυλιά του, η Σπελάκια, γέννησε κουτάβι με πρασινωπή γούνα.



Το μικροσκοπικό κουτάβι, το οποίο βαφτίστηκε αμέσως Pistachio (Πιστάκιο, Φυστίκης), ήταν ένα από τα πέντε κουτάβια της γέννας της Σπελάκια στις 9 Οκτωβρίου, όλα με λευκή γούνα, ίδιο χρώμα με την γούνα της ημίαιμης μητέρας τους. Όλα εκτός από τον Φυστίκη.





Ο Μαλότσι έχει ένα αγρόκτημα στην Σαρδηνία μαζί με τον κουνιάδο του, τον Τζανάντζελο Λίπερι.

