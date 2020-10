Η… σωσίας της Μελάνια «ξαναχτυπά» - Η φωτογραφία που φούντωσε ξανά τις φήμες (Photos)

Επειτα από αρκετό καιρό, οι φήμες περί… πανομοιότυπης αντικαταστάτριας της Μελάνια επανήλθαν στο προσκήνιο. Αυτό συμβαίνει κάθε φορά που οι χρήστες του διαδικτύου εντοπίζουν κάποια αλλαγή στην εμφάνισή της.

Αυτή τη φορά, αφορμή στάθηκε μια φωτογραφία της Μελάνια και του συζύγου της Ντόναλντ Τραμπ, τη στιγμή που οι δυο τους επιβιβάζονται στο Marine One με σκοπό να μεταβούν στο τελευταίο debate πριν από τις εκλογές της 3ης Νοεμβρίου.

Η Μελάνια φαίνεται να φορά μεγάλα γυαλιά ηλίου, ωστόσο, το τεράστιο χαμόγελό της φάνηκε παράξενο σε κάποιους χρήστες του Twitter οι οποίοι τόνισαν ότι δεν ταιριάζει με το συνηθισμένο αυστηρό χαμόγελό της. Πολύ σύντομα, λοιπόν, η θεωρία συνομωσίας για σωσία της Μελάνια επανήλθε με το hashtag #FakeMelania να παίρνει... φωτιά σε δευτερόλεπτα!

The only thing I'll miss from this administration is them swapping in new Melanias and just pretending we won't notice like a 4-year-old with a guppy pic.twitter.com/8J0A4E9z5H — Zack Bornstein (@ZackBornstein) October 25, 2020

«Το μόνο πράγμα που θα μου λείψει από αυτή τη διοίκηση είναι να βάζουν νέες Μελάνια και να προσποιούνται πως δεν θα το παρατηρήσουμε», έγραψε ένας χρήστης με κάποιον άλλον να συμπληρώνει: «Δεν πίστευα ποτέ στις θεωρίες συνωμοσίας για τη Μελάνια, αλλά μπορείς να πεις 100% πως δεν είναι αυτή, επειδή στο βάθος κοιτάζει ένα χριστουγεννιάτικο δέντρο από απόσταση». «Ετοιμαζόμουν να πάρω έναν ωραίο υπνάκο, αλλά τώρα έχω τρομάξει από την ψεύτικη Μελάνια» επισήμανε ένας άλλος...

Ακόμη και ο κωμικός Πάτον Όσβαλντ έγραψε: «Αυτό… δεν είναι Μελάνια. Δεν προσπάθησαν καν», ενώ κάποιος έβαλε δίπλα μια άλλη φωτογραφία της Μελάνια, γράφοντας: «Έχει τσεκάρει κανείς την πραγματική Μελάνια;»

That’s...SO not Melania. They didn’t even try. https://t.co/sVUswvNbbW — Patton Oswalt (@pattonoswalt) October 25, 2020

Has someone checked on the “real” Melania? pic.twitter.com/9gqAqqt1L0 — Stephanie J. Block (@StephanieJBlock) October 25, 2020

Ωστόσο, πολλοί ήταν και εκείνοι που συμμετείχαν στην συζήτηση προσπαθώντας να διαψεύσουν τη θεωρία, την οποία μάλιστα χαρακτήρισαν ως γελοία. «Είναι η Μελάνια. Γιατί να ασχοληθείτε με παράξενες συνωμοσίες όταν έχουμε ήδη κατακλυστεί από πραγματική διαφθορά και σκάνδαλα;» αναρωτήθηκε μια γυναίκα.

Η αβάσιμη θεωρία για την αντικαταστάτρια της Μελάνια Τραμπ ξεκίνησε τον Οκτώβριο του 2017, όταν οι χρήστες του Twitter στράφηκαν σε πλάνα της Πρώτης Κυρίας που στεκόταν πίσω από τον σύζυγό της καθώς μιλούσε σε δημοσιογράφους σχετικά με τα μέτρα ανακούφισης από τον τυφώνα στο Πουέρτο Ρίκο. Κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης, ο Τραμπ σχολίασε την παρουσία της συζύγου του, παρόλο που ήταν ευδιάκριτη: «Η γυναίκα μου, η Μελάνια, που τυγχάνει να είναι εδώ».



Οι λάτρεις των θεωριών συνωμοσίας τόνισαν πως ο Τραμπ ανέφερε την παρουσία της γυναίκας του για να καλύψει το γεγονός ότι στην πραγματικότητα ήταν κάπου αλλού, τονίζοντας ότι δεν ήταν αυτή η Μελάνια, αμφισβητώντας το σχήμα της μύτης της.

Η θεωρία επανεμφανίστηκε τον Αύγουστο του 2018, όταν ο πρόεδρος και η Πρώτη Κυρία εμφανίστηκαν στο Οχάιο με τους χρήστες του Twitter να βρίσκουν αυτή τη φορά διαφορές στη χωρίστρα που επέλεξε η Μελάνια στα μαλλιά της…