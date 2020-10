«Ήταν απίστευτα τρομακτικό»: Η Κλοέ Καρντάσιαν μιλά για το πώς πέρασε τον κορωνοϊό

Για την εμπειρία της από την Covid-19 μίλησε η Κλοέ Καρντάσιαν στην εκπομπή της Έλεν ΝτιΤζένερις και για το διάστημα που αναγκάστηκε να αποχωριστεί την κόρη της.

Η Κλοέ βρέθηκε θετική στον SARS-CoV-2 τον περασμένο Μάρτιο και όπως είπε στην Έλεν ΝτιΤζένερις «ήταν τόσο απίστευτα τρομακτικό. Θέλω να πω, είναι ακόμα τρομακτικό, αλλά ειδικά όταν μείναμε κλεισμένοι και δεν είχαμε πραγματικά καμία πληροφορία ή οι πληροφορίες άλλαζαν καθημερινά».

Αναφέροντας τα συμπτώματά της, η σταρ των ριάλιτι είπε ότι ήταν «πολύ άρρωστη» και εξήγησε ότι φορούσε μάσκα και γάντια ως προφύλαξη όταν αισθάνθηκε ότι αρρώστησε. «Εμετός και ανακάτεμα, και ένιωθα μία ζέστη και μία κρύο. Υποφέρω από ημικρανίες, αυτός όμως ήταν ο πιο τρελός πονοκέφαλος, δεν θα έλεγα ότι ήταν ημικρανία. Ο βήχας στο στήθος μου μ' έκαιγε…».

«Ένιωσα πολύ γρήγορα ότι αρρώστησα. Και θυμάμαι ότι φορούσα μια μάσκα [και] θυμάμαι ότι φορούσα γάντια, μόνο με την ιδέα ότι μπορεί να είχα Covid, αλλά κανείς δεν ήξερε πραγματικά», είπε και πρόσθεσε: «Όλοι πιστεύαμε ότι δεν ήταν δυνατόν να έχω Covid. Πρόσεχα πολύ, φορούσα μάσκα και έκανα τεστ, όλη η οικογένεια έκανε τεστ και τα δικά μου αποτελέσματα βγήκαν θετικά».

Είπε ακόμα ότι όλα τα μέλη της οικογένειά της ήταν «ανήσυχα», αλλά τα δικά τους τεστ ήταν αρνητικά, προσθέτοντας ότι το πιο δύσκολο σημείο ήταν ότι έπρεπε να αποχωριστεί τη δίχρονη κόρης της Τρου.

«Έμεινα σε καραντίνα, στο δωμάτιο μου, για περίπου 16 μέρες. Έπρεπε να περιμένουμε έως ότου και το δικό μου τεστ βγει αρνητικό, και αυτό ήταν πολύ δύσκολο», θυμάται.

Η διάγνωση της Κλοέ με Covid-19 και η αντίδραση της οικογένειας θα ξεδιπλωθούν κατά την τρέχουσα σεζόν στο ριάλιτι της οικογένειας «Keeping Up with the Kardashians».