HΠΑ: Ο Τζο Μπάιντεν ένα βήμα από τον Λευκό Οίκο – Νίκη σε μία πολιτεία τον βγάζει πρόεδρο (LIVE)

Ο Τζο Μπάιντεν, ο υποψήφιος των Δημοκρατικών για τον Λευκό Οίκο, βρίσκεται προ των πυλών του Λευκού Οίκου, έπειτα από δύο πολύτιμες νίκες σε πολιτείες-κλειδιά επί του Ρεπουμπλικάνου προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος από την πλευρά του έχει αρχίσει δικαστικό ανταρτοπόλεμο.

Με το Ουισκόνσιν και το Μίσιγκαν στην… τσέπη, τη δεύτερη και την τρίτη πολιτεία που απέσπασε από τον Ντόναλντ Τραμπ μετά την Αριζόνα, ο Μπάιντεν έχει εξασφαλίσει ως εδώ 264 εκλέκτορες. Αν κερδίσει στη Νεβάδα (6), φθάνει τον μαγικό αριθμό 270 και θα είναι ο 46ος πρόεδρος των ΗΠΑ.

Εξάλλου, αρκετές ακόμη πολιτείες-κλειδιά δεν έχουν ακόμα κριθεί. Στην Πενσιλβάνια (20 εκλέκτορες), με το 89% των ψήφων καταμετρημένο, ο Τραμπ συγκέντρωνε το 50,7% των ψήφων και ο Μπάιντεν το 48,1%, σύμφωνα με την Edison Research, διέθετε προβάδισμα περίπου 220.000 ψήφων που όμως ενδέχεται να εξανεμιστεί όταν καταμετρηθούν οι επιστολικές ψήφοι. Όσες έχουν καταμετρηθεί ήδη είναι στην πλειοψηφία τους υπέρ του Μπάιντεν.

Για πρώτη φορά την επομένη των εκλογών δεν ανακοινώνεται νικητής

Για πρώτη φορά από το 2000, οι Αμερικανοί δεν έμαθαν το όνομα του επόμενου προέδρου τους, που θα ορκιστεί την 20ή Ιανουαρίου 2021, την επομένη των εκλογών.

«Δεν είμαι εδώ για να διακηρύξω ότι νικήσαμε, αλλά για να σας πω ότι όταν τελειώσει η καταμέτρηση, πιστεύουμε ότι θα είμαστε οι νικητές», είπε χθες ο Τζο Μπάιντεν σε σύντομη ομιλία του στο προπύργιό του στο Ουίλμινγκτον, στο Ντέλαγουερ.

Αφού γίνει γνωστό το αποτέλεσμα, είπε, θα είναι καιρός «να αφήσουμε τις επιθετικές ομιλίες της προεκλογικής εκστρατείας πίσω μας», συνέχισε, αποπειρώμενος να φανεί ενωτικός στη βαθιά διχασμένη χώρα. Για να προχωρήσουμε πρέπει να σταματήσουμε να μεταχειριζόμαστε τους αντιπάλους μας σαν εχθρούς», πρόσθεσε.

Η έκβαση των αμερικανικών προεδρικών εκλογών συνεχίζει να παραμένει μετέωρη και όλοι επικεντρώνονται σε τέσσερις πολιτείες-κλειδιά, όπου η καταμέτρηση των ψηφοδελτίων συνεχίζεται και η κούρσα παραμένει πολύ αμφίρροπη για να ανακηρυχθεί νικητής.

Κάθε πολιτεία αναδεικνύει έναν ορισμένο αριθμό εκλεκτόρων. Με αυτές που έχουν κριθεί ως αυτό το στάδιο, ο Τζο Μπάιντεν έχει συγκεντρώσει 264 εκλεκτορικές ψήφους και ο Ντόναλντ Τραμπ 214. Χρειάζονται 270 για την επικράτηση.

Οι τρεις εκλέκτορες της Αλάσκας δεν έχουν ακόμη κριθεί, πάντως κανένας Δημοκρατικός δεν έχει επικρατήσει σε αυτήν εδώ και δεκαετίες και δεν θεωρείται πως υπάρχουν και πολλές αμφιβολίες για το ποιος θα κερδίσει. Το σασπένς αντιθέτως καλά κρατεί σε τέσσερις άλλες:

Τζόρτζια

Διακυβεύονται 16 εκλέκτορες.

Έχει καταμετρηθεί το 94% των ψήφων στη νοτιοανατολική πολιτεία, που παραδοσιακά ψηφίζει Ρεπουμπλικάνους.

Ο Ντόναλντ Τραμπ βρισκόταν μπροστά το βράδυ της Τρίτης, αλλά το προβάδισμά του συρρικνώθηκε χθες και αμερικανικά ΜΜΕ αναμένουν εξαιρετικά αμφίρροπη κατάληξη.

Ως εδώ ο απερχόμενος Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος πιστώνεται το 50% των ψήφων έναντι 48,8% του Δημοκρατικού αντιπάλου του.

Οι τοπικές αρχές έχουν διαβεβαιώσει πως η καταμέτρηση θα ολοκληρωθεί το βράδυ.

Νεβάδα

Διακυβεύονται 6 εκλέκτορες.

Έχει καταμετρηθεί το 86% των ψήφων στη δυτική πολιτεία, μεγάλο μέρος της οποίας καλύπτεται από έρημο. Οι ψηφοφόροι σε αυτήν είχαν επιλέξει τη Χίλαρι Κλίντον το 2016.

Ο Τζο Μπάιντεν προηγείται προς το παρόν, με το 49,3% των ψήφων, έναντι 48,7% του Ντόναλντ Τραμπ.

Οι τοπικές αρχές έκαναν γνωστό αρχικά το πρωί χθες Τετάρτη πως δεν θα ανακοινώσουν νεότερα αποτελέσματα πριν από σήμερα Πέμπτη.

Ωστόσο αργότερα ανέφεραν πως θα τα δημοσιοποιήσουν το βράδυ της Τετάρτης λόγω του «μεγάλου ενδιαφέροντος» που συγκεντρώνουν.

Τα τελικά αποτελέσματα — που ενδέχεται να ανοίξουν την πόρτα του Λευκού Οίκου στον Τζο Μπάιντεν — δεν θα είναι πάντως γνωστά πριν από την Πέμπτη το πρωί (τοπική ώρα).

Πενσιλβάνια

Διακυβεύονται 20 εκλέκτορες.

Έχει καταμετρηθεί το 86% των ψήφων σε αυτή τη βιομηχανική βορειοανατολική πολιτεία της λεγόμενης Rust Belt (της «ζώνης της σκουριάς», όπως αποκαλείται η περιοχή λόγω της αποβιομηχάνισης από τη δεκαετία του 1980), όπου έκαναν εντατικά εκστρατεία και οι δύο αντίπαλοι.

Ο Ντόναλντ Τραμπ διέθετε ακόμη άνετο προβάδισμα το βράδυ της Τετάρτης (συγκέντρωνε το 51,4% των ψήφων, έναντι ενός 47,3% του Τζο Μπάιντεν) όμως, σύμφωνα με αμερικανικά ΜΜΕ, η ενσωμάτωση μεγάλου αριθμού επιστολικών ψήφων θα ανεβάσει πολύ το ποσοστό του Μπάιντεν, που κατάγεται από την Πενσιλβάνια.

Οι τοπικές αρχές ελπίζουν ότι θα μπορέσουν να ολοκληρώσουν την καταμέτρηση ως αύριο Παρασκευή.

Βόρεια Καρολίνα

Διακυβεύονται 15 εκλέκτορες.

Έχει καταμετρηθεί το 95% των ψήφων στη νοτιοανατολική πολιτεία, που παραδοσιακά ψηφίζει Ρεπουμπλικάνους.

Προς το παρόν έχει προβάδισμα ο Ντόναλντ Τραμπ (50,1%) επί του Τζο Μπάιντεν (48,6%), όμως οι επιστολικές ψήφοι, που μπορούσαν να κατατεθούν ως την ημέρα των εκλογών (3η Νοεμβρίου) το αργότερο γίνονται αποδεκτές και μπορούν να καταμετρηθούν εκεί μέχρι και τη 12η Νοεμβρίου.

Από πλευράς Τραμπ, η προεκλογική του εκστρατεία ανακοίνωσε σειρά προσφυγών στη δικαιοσύνη, ιδίως στο Ουισκόνσιν, όπου κέρδισε ο Μπάιντεν με διαφορά μικρότερη από 1% σύμφωνα με τα σχεδόν οριστικά αποτελέσματα. Οι Ρεπουμπλικάνοι θέλουν ανακαταμέτρηση και απαιτούν τοπικός δικαστής να εξετάσει εκ νέου τα ψηφοδέλτια.

Κατέθεσαν επίσης προσφυγή για να σταματήσει η καταμέτρηση σε άλλη πολιτεία-κλειδί, την Πενσιλβάνια, και στην Τζόρτζια.

Ο αμερικανός πρόεδρος απείλησε τη νύχτα της Τρίτης προς Τετάρτη, σε διάγγελμά του που προκάλεσε μάλλον σύγχυση, ότι θα προσφύγει στο Ανώτατο Δικαστήριο.

Αργά το βράδυ της Τετάρτης, ο Δημοκρατικός υποψήφιος Τζο Μπάιντεν εμφανίστηκε σίγουρος για τη νίκη του, καθώς η καταμέτρηση των ψήφων συνεχίζεται.

«Αποδείχθηκε ότι η δημοκρατία είναι ο παλμός αυτού του έθνους. Ήταν και είναι εδώ και 200 χρόνια. Ακόμα κι επί πανδημίας, περισσότεροι ψήφισαν από κάθε άλλη φορά. Είναι μια ιστορική μέρα. Αυτή είναι η Αμερική. Ο κόσμος αποφασίζει».

Και συνέχισε: «Ο λαός αποφασίζει ποιος θα είναι ο πρόεδρος των ΗΠΑ. Και μετά από μια μεγάλη νύχτα καταμέτρησης είναι φανερό ότι κερδίζουμε τις Πολιτείες που μας εξασφαλίζουν 270 εκλέκτορες. Όταν τελειώσει η καταμέτρηση πιστεύουμε ότι θα είμαστε οι νικητές». Ο Τζο Μπάιντεν τόνισε ότι αυτός δεν είναι ένας λόγος νίκης, αφού η διαδικασία δεν έχει ολοκληρωθεί.

Και πρόσθεσε: «Θα κυβερνήσω για όλους τους Αμερικανούς. Δεν θα μας εκφοβίσουν, δεν θα παραδοθούμε. Κερδίσαμε την πλειοψηφία της λαϊκής ψήφου. Κάναμε ρεκόρ ψήφων. Μόλις τελειώσει η καταμέτρηση θα πρέπει να είμαστε έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε όλα τα θέματα μαζί. Δεν θα υπάρχουν Πολιτείες Δημοκρατικών και Ρεπουμπλικανών. Θα υπάρχουν οι Πολιτείες της Αμερικής».

I’m confident that we will emerge victorious.



But this will not be my victory alone.



It will be a victory for the American people. pic.twitter.com/ZqJBVsQuQf