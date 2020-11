Προσδιορίστηκε το ρήγμα που προκάλεσε τον σεισμό στη Σάμο

Προσδιορίστηκε το ρήγμα, από το οποίο προκλήθηκε την περασμένη εβδομάδα ο ισχυρός σεισμός στη Σάμο, μεγέθους 7 Ρίχτερ σύμφωνα με το Ευρωμεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο (6,7 Ρίχτερ σύμφωνα με την εκτίμηση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών).

Ο σεισμός προκάλεσε τον θάνατο δύο παιδιών στη νησί της Σάμου, ενώ στην επαρχία της Σμύρνης, στις τουρκικές ακτές, περισσότεροι από 100 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους.

Όπως αναφέρει η Καθημερινή τα προκαταρκτικά δεδομένα, σύμφωνα με την εταιρεία Temblor η οποία εξετάζει μοντέλα καταστροφών, δείχνουν ότι το ρήγμα που έσπασε στον σεισμό της Σάμου, διολίσθησε κατά 1,8 μέτρα.

Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, η ρήξη σημειώθηκε σε ένα μήκους 37 χιλιομέτρων ρήγμα.

