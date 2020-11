Εκλογές ΗΠΑ: Μια ανάσα από τον Λευκό Οίκο ο Μπάιντεν - Ανατροπή και στην Πενσυλβάνια (Live Map)

Ο Τζο Μπάιντεν μετά την Τζόρτζια πήρε «κεφάλι» και στην πολιτεία της Πενσυλβάνια μετά την καταμέτρηση του 98% των ψήφων. Τα αποτελέσματα αναμένονται από λεπτό σε λεπτό, όπως και η επιβεβαίωση του AP, με το επιτελείο του πρώην αντιπροέδρου των ΗΠΑ να έχει ξεκικινήσει ήδη τους πανηγυρισμούς.

Biden takes the lead in Pennsylvania - up by 5,587 votes with 95% reporting — Manu Raju (@mkraju) November 6, 2020

Ειδικότερα προηγείται του Τραμπ με 49.47% και 3,295,319 ψήφους έναντι 49.39% και 3,289,725 ψήφους

BREAKING: Joe Biden has taken the lead in PA by 5,587 votes. — Abby D. Phillip (@abbydphillip) November 6, 2020

Εάν ο υποψήφιος των Δημοκρατικών κερδίσει τουλάχιστον μία πολιτεία, ο απερχόμενος πρόεδρος Τραμπ δεν μπορεί να εξασφαλίσει τις αναγκαίες εκλεκτορικές ψήφους για την εκλογή του.

Decision Desk HQ projects that @JoeBiden has won Pennsylvania and its 20 electoral college votes for a total of 273.



Joe Biden has been elected the 46th President of the United States of America.



Race called at 11-06 08:50 AM EST



All Results: https://t.co/BgcQsEyt3j — Decision Desk HQ (@DecisionDeskHQ) November 6, 2020

Με τις 20 εκλογικές ψήφους της Πενσυλβάνιας, ο Μπάιντεν θα ξεπεράσει τις 270 εκλογικές ψήφους που απαιτούνται για να κερδίσει την προεδρία.

