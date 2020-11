«Ο Τραμπ τελείωσε»: Ξέφρενοι πανηγυρισμοί στις ΗΠΑ για την εκλογή Μπάιντεν – Συγχαρητήρια στον νέο πρόεδρο από διεθνείς ηγέτες (Photos/Videos)

Χιλιάδες Αμερικανοί βγήκαν σήμερα στους δρόμους για να γιορτάσουν τη νίκη του Τζο Μπάιντεν και να εκφράσουν τη χαρά τους φωνάζοντας και κορνάροντας, λεπτά μετά την ανακοίνωση της εκλογής του Δημοκρατικού υποψηφίου στην προεδρία των ΗΠΑ, μεταδίδουν δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου.

Washington Square Park. Hey hey, good bye. pic.twitter.com/vGQ3PN92Yz — Staci (@nycmom7) November 7, 2020

Στην Ουάσιγκτον, το πλήθος κατευθύνθηκε προς τον Λευκό Οίκο και τον δρόμο Black Lives Matter Plaza. Η ομοσπονδιακή πρωτεύουσα αποτελεί προπύργιο των Δημοκρατικών. Χιλιάδες υποστηρικτές του Δημοκρατικού Κόμματος, φορώντας όλοι τους μάσκα, κρατούσαν με υπερηφάνεια πανό με τον Τζο Μπάιντεν και την Κάμαλα Χάρις.

LOOK: Hundreds gather on Black Lives Matter Plaza in Washington, D.C. to celebrate after Joe Biden was declared the 46th president of the United States #Election2020 https://t.co/npZTrF32bG pic.twitter.com/dlZQwcQ5NW — Bloomberg QuickTake (@QuickTake) November 7, 2020

«Νιώθω πληρότητα, είμαι απίστευτα χαρούμενη και υπερήφανη που πηγαίνουμε σε διαφορετική κατεύθυνση», είπε η Έιμι Μπέργκερ, ηλικίας 40 ετών, που βγήκε μαζί με τον γιο της για να πανηγυρίσουν.

Στη Νέα Υόρκη, το σκηνικό ήταν το ίδιο: κλάξον και πανηγυρισμοί. Η Κάθριν Γκρίφιν, 47 ετών, δεν κατάφερε να συγκρατήσει τα δάκρυα συγκίνησης.

Here’s a few seconds of the collective scream of joy all over New York City. pic.twitter.com/CRGafDcNBr — elizabeth (@dahanese) November 7, 2020

«Είμαι χαρούμενη που ο Ντόναλντ Τραμπ φεύγει από τις ζωές μας, ελπίζουμε για πάντα, αν και ποτέ δεν ξέρεις», είπε, ζητώντας «λίγη κανονικότητα στις ζωές μας».

Εορτασμοί έχουν ξεσπάσει, επίσης, στο προπύργιο των Δημοκρατιών, στο Ουίλμινγκτον του Ντέλαγουερ, όπως και στη Φιλαδέλφεια ή και την Ατλάντα.

Ομιλία Μπάιντεν στις 03:00 ώρα Ελλάδας

Ο εκλεγμένος πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν θα μιλήσει στις 20.00 το βράδυ του Σαββάτου τοπική ώρα (03.00 τα ξημερώματα της Κυριακής ώρα Ελλάδας) από την έδρα του στο Ουίλμινγκτον, στο Ντέλαγουερ, μετά τη νίκη του που ανακοίνωσαν μεγάλα αμερικανικά ΜΜΕ.

Ο "εκλεγμένος πρόεδρος Τζο Μπάιντεν θα απευθυνθεί στο αμερικανικό έθνος από το Ουίλμινγκτον, στο Ντέλαγουερ, και θα έχει στο πλευρό του την Τζιλ Μπάιντεν, την εκλεγμένη αντιπρόεδρο Καμάλα Χάρις και τον Νταγκ Έμχοφ", τον σύζυγό της, έγραψε το επιτελείο του σε ένα δελτίο τύπου.

Συγχαρητήρια από διεθνείς ηγέτες στον Τζο Μπάιντεν

Ο πρωθυπουργός του Καναδά Τζάστιν Τριντό συνεχάρη τον Τζο Μπάιντεν και την Καμάλα Χάρις για την εκλογή τους στην προεδρία και αντιπροεδρία των ΗΠΑ, λιγότερο από μία ώρα μετά την ανακοίνωση του αποτελέσματος από μεγάλα αμερικανικά ΜΜΕ.

"Ανυπομονώ να εργαστώ με τον εκλεγμένο πρόεδρο Μπάιντεν, την αντιπρόεδρο Χάρις, τη διοίκησή τους και το Κογκρέσο των ΗΠΑ προκειμένου να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε μαζί στις μεγαλύτερες παγκόσμιες προκλήσεις", αναφέρεται σε ένα δελτίο τύπου.

Συγχαρητήρια από την Άνγκελα Μέρκελ

Τα «θερμά συγχαρητήριά» της εξέφρασε στον Τζο Μπάιντεν και την Κάμαλα Χάρις για την νίκη τους στις εκλογές η Καγκελάριος 'Αγγελα Μέρκελ και τόνισε την σημασία της διατλαντικής συνεργασίας στην προσπάθεια να αντιμετωπιστούν οι προκλήσεις των καιρών μας.

Σε ανακοίνωση της Καγκελαρίας αναφέρονται τα εξής:

«Θερμά συγχαρητήρια! Οι αμερικανοί πολίτες αποφάσισαν. Ο Τζο Μπάιντεν θα γίνει ο 46ος Πρόεδρος των ΗΠΑ. Του εύχομαι από καρδιάς τύχη και επιτυχία και συγχαίρω επίσης την Κάμαλα Χάρις, την πρώτη εκλεγμένη Αντιπρόεδρο της χώρας της.

Προσβλέπω στην μελλοντική συνεργασία με τον πρόεδρο Μπάιντεν. Η διατλαντική μας φιλία είναι αναντικατάστατη, εάν θέλουμε να υπερβούμε τις μεγάλες προκλήσεις αυτής της εποχής».

Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν: Έτοιμοι για συνεργασία με τις ΗΠΑ μπροστά στις νέες προκλήσεις

"Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι έτοιμη να εντείνει τη συνεργασία με τη νέα διοίκηση και το νέο Κογκρέσο για την αντιμετώπιση των πιεστικών προκλήσεων που αντιμετωπίζουμε και ιδίως την καταπολέμηση της πανδημίας της COVID-19 και των οικονομικών και κοινωνικών συνεπειών της, την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, την προώθηση του ψηφιακού μετασχηματισμού" τονίζει στο συγχαρητήριο μήνυμά της προς τον Τζο Μπάιντεν και την Κάμαλα Χάρις η Πρόεδρος της Κομισιόν Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

Παράλληλα, η Ούρσουλα Φον Ντερ Λάιεν σημειώνει ότι "η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι φίλοι και σύμμαχοι, οι πολίτες μας μοιράζονται τους βαθύτερους δεσμούς. Μαζί έχουμε δημιουργήσει μια άνευ προηγουμένου διατλαντική σχέση που έχει ως βάση την κοινή ιστορία και τις κοινές αξίες της δημοκρατίας, της ελευθερίας, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της κοινωνικής δικαιοσύνης και της ανοιχτής οικονομίας» και προσθέτει ότι «καθώς ο κόσμος συνεχίζει να αλλάζει και εμφανίζονται νέες προκλήσεις και ευκαιρίες, η ανανεωμένη συνεργασία μας θα έχει ιδιαίτερη σημασία".

Celebrations erupt as supporters of Biden and Harris bang pots, honk their car horns and set off fireworks across the U.S. https://t.co/2JxioadChS #Election2020results pic.twitter.com/KcDvgbHprN — Reuters (@Reuters) November 7, 2020

Μακρόν: Ας εργαστούμε από κοινού

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν συνεχάρη σήμερα τον Τζο Μπάιντεν για τη νίκη του στις προεδρικές εκλογές στις ΗΠΑ, λέγοντας ότι έχουν να αντιμετωπίσουν πολλές προκλήσεις.

"Οι Αμερικανοί επέλεξαν τον Πρόεδρό τους. Συγχαρητήρια στον Τζο Μπάιντεν και στην Κάμαλα Χάρις! Έχουμε πολλά να κάνουμε για να αντιμετωπίσουμε τις σημερινές προκλήσεις. Ας εργαστούμε από κοινού!", σημειώνει ο Γάλλος πρόεδρος σε μήνυμά του στο Twitter.

Στόλτενμπεργκ: Ένα ισχυρό ΝΑΤΟ είναι καλό για βόρεια Αμερική και Ευρώπη

«Ένα ισχυρό NATO είναι καλό τόσο για τη Βόρεια Αμερική όσο και για την Ευρώπη» τόνισε στο μήνυμά του ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ. Ειδικότερα, ο Γενς Στόλτενμπεργκ σημείωσε:

«Συγχαίρω τον Τζο Μπάιντεν για την εκλογή του ως επόμενος Πρόεδρος των ΗΠΑ & την Κάμαλα Χάρις ως Αντιπρόεδρο. Γνωρίζω τον Τζο Μπάιντεν ως ισχυρό υποστηρικτή της Συμμαχίας μας και ανυπομονώ να συνεργαστώ στενά μαζί του. Ένα ισχυρό NATO είναι καλό τόσο για τη Βόρεια Αμερική όσο και για την Ευρώπη»

Συγχαρητήρια από τον Πέδρο Σάντσεθ...

Ο Ισπανός πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ συνεχάρη τον Τζο Μπάιντεν με ένα τουίτ που του απηύθυνε.

«Ο Αμερικανικός λαός επέλεξε τον 46ο Πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών. Συγχαρητήρια @JoeBiden και @KamalaHarris. Σας ευχόμαστε καλή τύχη και ό,τι καλύτερο. Προσβλέπουμε να συνεργαστούμε μαζί σας για να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις που βρίσκονται μπροστά μας», ανέφερε ο Ισπανός πρωθυπουργός.

...και τον Μπόρις Τζόνσον

Τα συγχαρητήριά του εξέφρασε σήμερα ο Βρετανός πρωθυπουργός Μπόρις Τζόνσον στον Τζο Μπάιντεν για τη νίκη του στις προεδρικές εκλογές στις ΗΠΑ.

Ο Βρετανός πρωθυπουργός σημείωσε ότι προσβλέπει στην στενή συνεργασία τους στις προτεραιότητες που μοιράζονται οι δύο ηγέτες.

Τι λέει ο πρόεδρος του Ευρωκοινοβουλίου

«Ανυπομονούμε να συνεργαστούμε για την καταπολέμηση της COVID-19, την κλιματική αλλαγή και την αντιμετώπιση της αυξανόμενης ανισότητας» τόνισε ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Νταβίντ Σασόλι στο συγχαρητήριο μήνυμά του προς τον Τζο Μπάιντεν και την Κάμαλα Χάρις. Ειδικότερα, ο Νταβίντ Σασόλι ανέφερε: «Οι καλύτερες ευχές μας στον επόμενο Πρόεδρο των ΗΠΑ Tζο Μπάιντεν και την Αντιπρόεδρο Κάμαλα Χάρις.

Ο κόσμος χρειάζεται μια ισχυρή σχέση μεταξύ Ευρώπης και ΗΠΑ - ειδικά σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς.

Ανυπομονούμε να συνεργαστούμε για την καταπολέμηση του COVID-19, την κλιματική αλλαγή και την αντιμετώπιση της αυξανόμενης ανισότητας».

Παράλληλα, ο Επίτροπος Οικονομίας Πάολο Τζεντιλόνι σημείωσε :«Mια αξέχαστη ημέρα για την Ευρώπη και τη δημοκρατία» .

Μάνφρεντ Βέμπερ: «Εξαιρετικά νέα από τις ΗΠΑ»

Οι σχέσεις ΗΠΑ-ΕΕ χρειάζονται επανέναρξη αναφέρει ο επικεφαλής της Κ.Ο του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος Μάνφρεντ Βέμπερ κάνοντας λόγο για «εξαιρετικά νέα από τις ΗΠΑ».

Συγκεκριμένα, ο Μάνφρεντ Βέμπερ σημειώνει:

«Εξαιρετικά νέα από τις ΗΠΑ. Τώρα ανυπομονούμε για τα επίσημα αποτελέσματα και την εκλογική διαδικασία. Η διατλαντική σχέση χρειάζεται μια επανέναρξη».

Συγχαρητήρια από Αναστασιάδη

Τα συγχαρητήριά του εκφράζει ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Αναστασιάδης προς τον νεοεκλεγέντα Πρόεδρο των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν.

Σε ανάρτησή του στον προσωπικό του λογαριασμό στο Twitter ο Πρόεδρος Νίκος Αναστασιάδης αναφέρει χαρακτηριστικά: «Συγχαρητήρια στον καλό μου φίλο και φίλο της Κύπρου εκλεγμένο Πρόεδρο της Αμερικής Τζο Μπάιντεν.

Τις καλύτερες ευχές μου για την πλέον επιτυχημένη και παραγωγική θητεία. Προσβλέπω σε στενή συνεργασία προκειμένου να ενισχυθούν οι σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών».

Συγχαρητήρια και από ηγέτες αραβικών κρατών

Ο πρόεδρος της Αιγύπτου Αμπντέλ Φάταχ αλ-Σίσι συνεχάρη τον Τζο Μπάιντεν για τη νίκη του στις αμερικανικές προεδρικές εκλογές, ανέφερε σε ανακοίνωση ο εκπρόσωπος της προεδρίας Μπάσαμ Ράντι.

«Ο πρόεδρος τόνισε την προσδοκία για συνεργασία και κοινή δράση για την ενίσχυση των στρατηγικών διμερών σχέσεων μεταξύ Αιγύπτου και ΗΠΑ, προς το συμφέρον των δύο φίλων χωρών και λαών», ανέφερε η ανακοίνωση.

Συγχαρητήρια απηύθυνε και ο εμίρης του Κατάρ, σεΐχης Ταμίμ μπιν Χαμάντ αλ Θάνι. «Συγχαρητήρια στον εκλεγμένο πρόεδρο Τζο Μπάιντεν και την εκλεγμένη αντιπρόεδρο Κάμαλα Χάρις. Τις καλύτερες ευχές μου στον λαό των ΗΠΑ και ανυπομονώ να συνεργαστούμε για να συνεχίσουμε να ενδυναμώνουμε τη φιλία μεταξύ των χωρών μας», ανέφερε σε ανάρτησή του στο Twitter.

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος του Λιβάνου Μισέλ Αούν συνεχάρη τον Μπάιντεν και εξέφρασε την ελπίδα για «επιστροφή στην ισορροπία στις σχέσεις Αμερικής-Λιβάνου» κατά τη θητεία του, σύμφωνα με ανάρτηση της προεδρίας στο Twitter.

Τα συγχαρητήριά του στον Τζο Μπάιντεν απέστειλε και ο σουλτάνος του Ομάν Χάιταμ μπιν Ταρίκ αλ Σαΐντ, σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων της χώρας.

Ο Χάιταμ μπιν Ταρίκ απέστειλε επιστολή στον Μπάιντεν εκφράζοντας «τα ειλικρινή του συγχαρητήρια για το ότι κέρδισε την εμπιστοσύνη του αμερικανικού λαού και για την εκλογή του ως προέδρου της επικείμενης προεδρικής θητείας», ανέφερε το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων.

ΑΠΕ