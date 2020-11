Εκλογή Μπάιντεν: Οι δηλώσεις πολιτικών προσώπων της Ελλάδας για την «αλλαγή σκυτάλης» στις ΗΠΑ

Τα συγχαρητήριά τους στον Τζο Μπαίντεν, τον 46ο πρόεδρο των ΗΠΑ, εκφράζουν Έλληνες πολιτικοί αρχηγοί, κυβερνητικά στελέχη, εν ενεργεία και πρώην βουλευτές.

Τα συγχαρητήρια του για στον Τζο Μπάινεν, με ένα μήνυμα στα Αγγλικά, έδωσε με ανάρτησή του στα social media ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξης Τσιπρας.

Φώφη Γεννηματά: Ημέρα χαράς και ελπίδας

Η πρόεδρος του Κινήματος Αλλαγής Φώφη Γεννηματά, χαιρέτησε με ανάρτηση στα κοινωνικά δίκτυα την εκλογή του Τζο Μπάιντεν στη θέση του Προέδρου των ΗΠΑ.

Δημοσίευσε φωτογραφία του μαζί με την αντιπρόεδρο Κάμαλα Χάρρις, κι ανέφερε: «Είναι μια μέρα χαράς και ελπίδας για τις ΗΠΑ, την Ευρώπη και τον κόσμο. Η νίκη του Τζο Μπάιντεν είναι μια νίκη της προόδου απέναντι στη συντήρηση και τον λαϊκισμό, της ελπίδας απέναντι στο φόβο, της συμφιλίωσης απέναντι στην πόλωση και τον διχασμό, που τόσο ταλαιπώρησε και την αμερικανική κοινωνία. Είναι και μια νίκη για τις γυναίκες, με την πρώτη γυναίκα Αντιπρόεδρο στην ιστορία των ΗΠΑ. Εύχομαι ο 46ος Πρόεδρος, με τις περισσότερες ψήφους στην ιστορία των αμερικανικών εκλογών, να σταθεί δίπλα στην Ευρώπη και να υπερασπιστούμε την ειρήνη και την ασφάλεια. Μόνο μαζί μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τις σύγχρονες προκλήσεις, όπως η πανδημία, η κλιματική κρίση, η τρομοκρατία, ο αυταρχισμός και οι ανισότητες. Κυρίως όμως, είμαι βέβαιη ότι μια νέα σελίδα ουσιαστικής συνεργασίας και κατανόησης ανοίγει σήμερα για τις ελληνο-αμερικανικές σχέσεις».

Συγχαρητήρια από τον Ευ. Μεϊμαράκη

Τα συγχαρητήρια του στον νέο Πρόεδρο των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν έστειλε από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο αντιπρόεδρος της Κ.Ο. του ΕΛΚ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και ευρωβουλευτής της ΝΔ Ευάγγελος Μεϊμαράκης.

Ο κ. Μεϊμαράκης έγραψε στην ανάρτησή του: «Συγχαρητήρια στο νέο Πρόεδρο της Αμερικής! Η εκλογή του Τζο Μπάιντεν, σε αυτή την πρωτόγνωρη και κρίσιμη περίοδο, σηματοδοτεί μια αλλαγή σελίδας στην πολιτική των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής και την έναρξη μιας νέας εποχής στις σχέσεις ΕΕ-ΗΠΑ για την αντιμετώπιση των μεγάλων προκλήσεων που δοκιμάζουν την ανθρωπότητα».

Σημειώνεται ότι τα συγχαρητήριά του στον νέο πρόεδρο των ΗΠΑ εξέφρασε και ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, καθώς και το ελληνικό ΥΠΕΞ.

Συγχαρητήρια σε ελληνικά και αγγλικά από τον Γ. Παπανδρέου

Σε διπλή γλώσσα, ελληνικά και αγγλικά, ο πρώην πρωθυπουργός και βουλευτής του ΚΙΝΑΛ, Γιώργος Παπανδρέου χαιρέτησε την εκλογή του Τζο Μπάιντεν στην προεδρία των ΗΠΑ.

«Με τον Τζο Μπάιντεν και την Κάμαλα Χάρις στις ΗΠΑ επικράτησαν οι προοδευτικές και δημοκρατικές αξίες. Συγχαρητήρια!

With Joe Biden and Kamala Harris in the US democratic and progressive values prevailed. Congratulations!»