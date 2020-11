Πρώτη εργάσιμη μέρα με lockdown: Τι ισχύει για μετακινήσεις, βεβαιώσεις, τηλεργασία

Η νέα εβδομάδα που ξεκινά σήμερα αποτελεί ένα crash test για τους εργαζόμενους που δεν υπάγονται σε τηλεργασία και είναι υποχρεωμένοι να παραβρεθούν στους χώρους εργασίας τους και να ¨χτυπήσουν κάρτα".

Όπως είναι γνωστό ήδη από το πρωί του Σαββάτου, αποδεκτή κρίνεται κάθε μετακίνηση (με τη χρήση σχετικής βεβαίωσης ή sms), δηλαδή για λόγους:



· εργασίας,



· μετάβασης στο σχολείο,



· υγείας,



· μετάβασης σε εν λειτουργία κατάστημα,



· μετάβασης σε δημόσια υπηρεσία ή τράπεζα,



· κίνησης για παροχή βοήθειας ή συνοδεία μαθητή στο σχολείο,



· κηδεία ή μετάβαση διαζευγμένων γονέων ή γονέων που τελούν σε διάσταση σωματική άσκηση ή κίνηση για τις ανάγκες κατοικίδιου ζώου ή σίτιση αδέσποτων εντός του Δήμου



Αντίθετα, τις βραδινές ώρες οι μετακινήσεις επιτρέπονται για:



· λόγους εργασίας,



· έκτακτης ανάγκης υγείας,



· σωματικής άθλησης κοντά στην οικία και κίνηση με κατοικίδιο επίσης σε κοντινή απόσταση από την οικία.



Τι ισχύει για μετάβαση στην εργασία

Ως προς την μετάβαση στους χώρους εργασίας, οι εργαζόμενοι θα πρέπει να φέρουν μαζί τους ταυτότητα ή διαβατήριο και την άδεια μετάβασης στη δουλειά τους, της οποίας το υπόδειγμα είναι διαθέσιμο από πληροφοριακό σύστημα ΕΡΓΑΝΗ, ενώ χορηγείται από τον ιδιοκτήτη. Αν υπάρξει οποιαδήποτε επιπλοκή, τότε θα ισχύσει βεβαίωση κυκλοφορίας του εργαζόμενου, η οποία είναι διαθέσιμη στο forma.gov.gr.

Για μετάβαση προς και από την εργασία (βεβαίωση τύπου Α) ή κατά τη διάρκεια της εργασίας, εφόσον είναι απαραίτητο, η βεβαίωση γίνεται μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος ΕΡΓΑΝΗ ή συμπληρώνοντας το έντυπο «Βεβαίωση Κυκλοφορίας Εργαζομένου» το οποίο υπογράφεται από τον εργοδότη ή σε περίπτωση νομικού προσώπου από τον νόμιμο εκπρόσωπό του ή σε περίπτωση ελεύθερου επαγγελματία ή αυτοαπασχολούμενου από τον ίδιο. Η βεβαίωση από το ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ έχει ισχύ 14 ημέρες ενώ το έντυπο «Βεβαίωση Κυκλοφορίας Εργαζομένου» έχει πάγια ισχύ.

Για όλες τις άλλες μετακινήσεις, η βεβαίωση κίνησης αφορά κάθε μεμονωμένη κίνηση και μόνο αυτή (τύπου Β), υπογράφεται από τον ίδιο τον ενδιαφερόμενο με προσωπική του ευθύνη και περιέχει το ονοματεπώνυμο, την ημερομηνία γέννησης, την διεύθυνση κατοικίας και την ώρα μετακίνησης του πολίτη, καθώς και τον συγκεκριμένο λόγο της μετακίνησης

Σε κάθε μετακίνηση πρέπει οι πολίτες να έχουν μαζί τους την αστυνομική τους ταυτότητα ή διαβατήριο καθώς και συμπληρωμένο έντυπο βεβαίωσης κίνησης (εκτυπωμένο ή χειρόγραφο) ή το SMS επιβεβαίωσης, για να το επιδείξουν σε περίπτωση ελέγχου.

Πώς εκδίδεται η βεβαίωση εργαζομένου (βεβαίωση τύπου Α)

Για μετάβαση προς και από την εργασία η βεβαίωση γίνεται είτε μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος ΕΡΓΑΝΗ ή συμπληρώνοντας το έντυπο «Βεβαίωση Κυκλοφορίας Εργαζομένου» το οποίο υπογράφεται από τον εργοδότη.

Έντυπο «Βεβαίωση Κυκλοφορίας Εργαζομένου»

Για πάγια βεβαίωση κίνησης (Τύπου Α) προς και από την εργασία απαιτείται συμπληρωμένο το κάτωθι έντυπο:

Βεβαίωση Κυκλοφορίας Εργαζόμενου (PDF)

Βεβαίωση Κυκλοφορίας Εργαζόμενου (DOCX)

Βεβαίωση Κυκλοφορίας Εργαζόμενου μέσω του ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ

Για βεβαίωση κίνησης η οποία ισχύει από την ημερομηνία έκδοσης και για 14 ημέρες προς και από την εργασία για εργαζόμενους απαιτείται να συμπληρωθεί η σχετική βεβαίωση μέσω του ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ.

Πρόσβαση

https://eservices.yeka.gr/

Είσοδος για Κοινές επιχειρήσεις – Εργοδότες απογεγραμμένοι στον ΕΦΚΑ με στοιχεία ΟΠΣ ΕΦΚΑ

Διαδικασία

Πρόσβαση και είσοδος στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ.

Επιλογή: ΕΙΔΙΚΑ ΕΝΤΥΠΑ -> Βεβαιώσεις Κυκλοφορίας -> Εισαγωγή.

Επιλογή:

ΕΙΔΟΣ ΕΝΤΥΠΟΥ: ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ - ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ

ΑΦΜ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ

Η φόρμα προσυμπληρώνεται με όλα τα στοιχεία της επιχείρησης και του εργαζόμενου εφόσον είναι ήδη απασχολούμενος.

Επιλέγεται μία ή εναλλακτικά δύο περιφερειακές ενότητες σε περίπτωση που απαιτείται.

Επιλέγεται ώρα από έως στο χρονικό πλαίσιο που η βεβαίωση αφορά την απαγόρευση κυκλοφορίας.

Η αίτηση – βεβαίωση υποβάλλεται, λαμβάνει Αρ. Πρωτοκόλλου και Ημερομηνία και μπορεί να εκτυπωθεί ή να σωθεί ως αρχείο PDF.

Ο εργαζόμενος μπορεί να έχει πρόσβαση μέσω του https://eservices.yeka.gr στην δήλωση αυτή επιλέγοντας τον τύπο εντύπου στην προσωποποιημένη πληροφόρηση.

Η διασταύρωση των στοιχείων του εργαζόμενου πραγματοποιείται σύμφωνα με τα τηρούμενα στοιχεία στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων. Σε περίπτωση δήλωσης ψευδών στοιχείων, επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο ύψους 300 ευρώ στον εργαζόμενο/η και 500 ευρώ στον εργοδότη.

Βεβαίωση Άδειας Κυκλοφορίας Αυτοαπασχολούμενου – Ελ. Επαγγελματία & Επιτηδευματία μέσω του ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ

Για πάγια βεβαίωση κίνησης προς και από την εργασία για αυτοαπασχολούμενους - ελεύθερους επαγγελματίες και επιτηδευματίες απαιτείται να συμπληρωθεί η σχετική βεβαίωση μέσω του ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ ή το έντυπο «Βεβαίωση Κυκλοφορίας Εργαζομένου»

Πρόσβαση

Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ: https://eservices.yeka.gr/

Είσοδος:

για Κοινές επιχειρήσεις – Εργοδότες απογεγραμμένοι στον ΕΦΚΑ με στοιχεία ΟΠΣ ΕΦΚΑ.

για αυτοαπασχολούμενους ελ. επαγγελματίες και επιτηδευματίες μη απογεγραμμένους ως εργοδότες στον ΕΦΚΑ με στοιχεία TAXISNET.

Διαδικασία

Πρόσβαση και είσοδος στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ.

Επιλογή: ΕΙΔΙΚΑ ΕΝΤΥΠΑ -> Βεβαιώσεις Κυκλοφορίας -> Εισαγωγή

Επιλογή: ΕΙΔΟΣ ΕΝΤΥΠΟΥ: ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ - ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ (Αυτοαπασχολούμενου – Ελ. Επαγγελματία & Επιτηδευματία)

Η δυνατότητα δίνεται μόνο για φυσικά πρόσωπα.

Η φόρμα προσυμπληρώνεται με όλα τα στοιχεία του επιτηδευματία.

Επιλέγεται μία ή εναλλακτικά δύο περιφερειακές ενότητες σε περίπτωση που απαιτείται.

Επιλέγεται ώρα από έως στο χρονικό πλαίσιο που η βεβαίωση αφορά την απαγόρευση κυκλοφορίας.

Η αίτηση – βεβαίωση υποβάλλεται, λαμβάνει Αρ. Πρωτοκόλλου και Ημερομηνία και μπορεί να εκτυπωθεί ή να σωθεί ως αρχείο PDF.

Η διασταύρωση των στοιχείων του εργαζόμενου πραγματοποιείται σύμφωνα με τα τηρούμενα στοιχεία στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων. Σε περίπτωση δήλωσης ψευδών στοιχείων, επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο ύψους 300 ευρώ στον εργαζόμενο/η και 500 ευρώ στον εργοδότη.

Αναζήτηση Ήδη Καταχωρημένων και Υποβληθεισών Βεβαιώσεων

Πρόσβαση και είσοδος στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ.

Επιλογή: ΕΙΔΙΚΑ ΕΝΤΥΠΑ -> Βεβαιώσεις Κυκλοφορίας -> Αναζήτηση

Επιλογή Φίλτρων και αναζήτηση. Από την Επιλογή της κάθε αίτησης μπορεί να γίνει εκτύπωση της βεβαίωσης

Τηλε-εργασία και στο δημόσιο

Σε τρεις βάρδιες θα φτάνουν στο εξής στα γραφεία τους και οι υπάλληλοι του δημοσίου που δεν έχουν υπαχθεί σε καθεστώς τηλε-εργασίας, η οποία είναι πλέον υποχρεωτική σε ποσοστό 50% στον ιδιωτικό και το δημόσιο τομέα. Αναφορικά με τη λειτουργία του τελευταίου μέχρι και τις 30 Νοεμβρίου, σε σχετική εγκύκλιο που εξέδωσε ο υπουργός Εσωτερικών, Τάκης Θεοδωρικάκος προβλέπεται ότι:

· Η εξυπηρέτηση του κοινού θα γίνεται ηλεκτρονικά ή με ραντεβού, στις περιπτώσεις που απαιτείται αυτοπρόσωπη παρουσία.

· Ευνοείται η τηλεργασία «στο μέγιστο δυνατό ποσοστό», ενώ και οι συνεδριάσεις των συλλογικών οργάνων θα πραγματοποιούνται μέσω τηλεδιάσκεψης.

· Στις υπηρεσίες που απαιτείται φυσική παρουσία των υπαλλήλων η προσέλευση θα γίνεται σε τρεις βάρδιες (07.00 - 15:00, 08:00 - 16:00, 09.00 - 17:00) και θα ισχύουν οι αποστάσεις 1,5 μέτρου μεταξύ των εργαζομένων, καθώς και η υποχρεωτική χρήση μάσκας σε όλους τους χώρους.

· Όσοι εργαζόμενοι έχουν παιδιά στο γυμνάσιο έχουν δικαίωμα εναλλακτικού ωραρίου, μειωμένης βάρδιας κατά 25% ή άδειας ειδικού σκοπού.

· Όσοι ανήκουν ή έχουν παιδιά που ανήκουν, στις ομάδες υψηλού κινδύνου, μπορούν να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους με τηλεργασία, όπου είναι εφικτό, αλλά δικαιολογείται η παραμονή τους στο σπίτι.



Ελευθερία στον αέρα



Aπό σήμερα επιτρέπεται η αεροπορική μετάβαση εκτός νομού, μόνο για επαγγελματικά ταξίδια, για επιστροφή στην μόνιμη κατοικία ή για λόγους υγείας, ενώ οι επιβάτες θα πρέπει να διαθέτουν τη σχετική βεβαίωση που θα περιγράφει τον λόγο της μετακίνησής τους.



Σύμφωνα, μάλιστα, με ανακοίνωση που εξέδωσε χθες η Aegean Airlines, από αύριο επανεντάσσονται στο δίκτυο εσωτερικού και οι πτήσεις από και προς το αεροδρόμιο Μακεδονία της Θεσσαλονίκης, οι οποίες είχαν ανασταλεί λόγω των τοπικών περιοριστικών μέτρων ήδη από τις 2 Νοεμβρίου. Επιπλέον, από αύριο και στο εξής στις πτήσεις εξωτερικού, όλοι οι εισερχόμενοι και οι εξερχόμενοι επιβάτες, πρέπει να έχουν συμπληρώσει το PLF έντυπο (Passenger Locator Form) μέχρι και την προηγούμενη μέρα από την πτήση αναχώρησή τους, ενώ από μεθαύριο, Τετάρτη 11 Νοεμβρίου όλοι οι εισερχόμενοι επιβάτες στην χώρα θα πρέπει να παρουσιάζουν αρνητικό αποτέλεσμα σε PCR COVID-19 τεστ, το οποίο θα έχουν πραγματοποιήσει έως και 72 ώρες πριν την άφιξή τους στην Ελλάδα.



Ως προς την εφοδιαστική αλυσίδα, κανονικά λειτουργούν αύριο και έως τις 30 Νοεμβρίου:



· Καταστήματα τροφίμων (σούπερ μάρκετ, φούρνοι, ιχθυοπωλεία κλπ) παραμένουν ανοιχτά στο κανονικό τους ωράριο. Μοναδική εξαίρεση η Κυριακή 15 Νοεμβρίου, οπότε οι Υπεραγορές τροφίμων (super markets) καθώς και κρεοπωλεία, ιχθυοπωλεία θα λειτουργήσουν από τις 09:00 έως 17:00.



· Καθαριστήρια



· Περίπτερα (24ώρο)



· Φαρμακεία



· Πρατήρια καυσίμων, με εφικτή τη διανομή πετρελαίου θέρμανσης κατ’ οίκον



· Υπηρεσίες υγείας, κτηνιατρικών υπηρεσιών



· Ξενοδοχεία, στα οποία, ωστόσο, δίνεται δυνατότητα αναστολής



· Pet shops



· Καταστήματα οπτικών και πώλησης ακουστικών βαρηκοΐας μόνο κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας σε τηλέφωνο ανάγκης, που θα δίδεται από τους καταστηματάρχες.



· Καταστήματα πώλησης τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού μόνο για τις υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ’ οίκον (e-shop κτλ.), καθώς και τις υπηρεσίες πληρωμής λογαριασμών, ανανέωσης υπολοίπου, επισκευής και αντικατάστασης κινητών συσκευών.



· Ακόμη, επιτρέπονται οι υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ’ οίκον (e-shop κτλ.), ενώ



· οι υπηρεσίες παροχής προϊόντων σε πακέτο από το κατάστημα (take away) και καθ΄ οδόν εξυπηρέτησης (drive through) επιτρέπονται μόνον στο πλαίσιο των λόγων μετακίνησης των πολιτών που ορίζονται στην ΚΥΑ, δηλαδή δεν μπορεί κάποιος να βγει από το σπίτι μόνο για να παραλάβει έτοιμο φαγητό, όπως διευκρίνισε χθες ο Υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας, Νίκος Χαρδαλιάς. Κλειστή, ωστόσο, παραμένει συνολικά η εστίαση.



· Στο ίδιο διάστημα θα λειτουργούν και οι λαϊκές αγορές, αλλά με πρόσθετα μέτρα, δηλαδή με τη συμμετοχή του 50% των δραστηριοποιούμενων, λειτουργία παράλληλων αγορών και απόσταση πάγκων 5 μέτρων.