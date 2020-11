Συγκλονιστικό βίντεο: Πρίμα μπαλαρίνα, με αλτσχάιμερ, ακούει τη Λίμνη των Κύκνων και θυμάται ξανά τις κινήσεις

Ένα βίντεο κυκλοφορεί τις τελευταίες ώρες, στο διαδίκτυο, από μια υπέροχη στιγμή της Marta C. González, μιας πρώην πρίμα μπαλαρίνας, η οποία αναγνώρισε τη Λίμνη των Κύκνων του Τσαϊκόφσκι.

Η μπαλαρίνα, ισπανικής καταγωγής, υπέφερε από αλτσχάιμερ και είχε καθηλωθεί σε καροτσάκι. Αλλά η δύναμη της μουσικής ξεκλείδωσε τη μνήμη της και την επανέφερε στα υπέροχα χρόνια του κλασικού μπαλέτου.

Η μουσική του Τσαϊκόφσκι παίζει στα ακουστικά της και τότε η διάσημη μπαλαρίνα κάνει μια κίνηση αναγνώρισης, αν και η λύπη ζωγραφίζεται στο πρόσωπό της. Μέσα σε λίγα λεπτά, τα χέρια της ενστικτωδώς ζωντανεύουν τις υπέροχες κινήσεις που έκανε στη σκηνή, το 1967. Και στο κρεσέντο της μουσικής, η González χάνεται εντελώς μέσα στην περφόρμανς, οι κινήσεις και οι εκφράσεις του προσώπου της καθρεφτίζουν τον κορυφαίο ρόλο που είχε χορέψει πριν από πολλές δεκαετίες.

Marta González, former Prima Ballerina with Alzheimers listens to Swan Lake by Tchaikovsky and remembers and feels the choreography again - simply beautiful. Música Para Despertar pic.twitter.com/TPFPyzvYIn

Ολοκληρώνοντας την περφόρμανς της δέχτηκε χειροκροτήματα από όσους βρίσκονταν εκείνη τη στιγμή στον οίκο ευγηρίας στη Βαλένθια της Ισπανίας. Ένιωσε, όπως εξομολογήθηκε στους εργαζόμενους του ιδρύματος, συναισθηματικά φορτισμένη. Ακούγεται στο τέλος να λέει «πρέπει να πάρουμε πουέντ», παπούτσια κλασικού χορού.

Αυτό το βίντεο, στο οποίο παρεμβάλλονται σκηνές από την πρωτότυπη περφόρμανς της González , όταν χόρεψε τη Λίμνη των Κύκνων, τη δεκαετία του 1970, γράφηκε πέρυσι και μοίρασε ο ισπανικός οργανισμός Asociacion Musica para Despertar, που χρησιμοποιεί τη μουσική ως θεραπευτική μέθοδο για ασθενείς με άνοια, έχοντας ως στόχο, ανάμεσα σε άλλα, να ενισχύσει τη διάθεση και τη μνήμη τους. Τώρα βγήκε ξανά στην επιφάνεια και κυκλοφόρησε στα social media, σε όλο τον κόσμο. Στον λογαριασμό της το σχολίασε και η χορογράφος και διευθύντρια θεάτρου, Arlene Phillips.

«Μου ράγισε την καρδιά σήμερα το πρωί. H μνήμη τρεμοπαίζει, λύπη για όσους ζουν ή έχουν κάποιον με αλτσχάιμερ. Στηρίξτε @alzheimerssoc and @AlzResearchUK. Αν η μουσική και ο χορός μπορούν να επαναφέρουν τη μνήμη, πόσο σπουδαίο», έγραψε σε ένα tweet. Η Marta C. González έφυγε από τη ζωή, αλλά η ομορφιά της τέχνης της παραμένει ζωντανή.

This has absolutely broken my heart this morning. The glimpses of memory , the sadness for those with or a loved one living with Alzheimer’s. Support @alzheimerssoc and @AlzResearchUK . If music and dance can restore or hold memory , how precious . https://t.co/TBN7mrI1Z9