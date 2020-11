Η εξομολόγηση αθλήτριας της συγχρονισμένης κολύμβησης και τα προβλήματα που αντιμετώπισε λόγω των καμπυλών του κορμιού της (Photos)

Не смотря на то, что Эмираты, это не первый сбор в сезоне, именно здесь нам удаётся «прокачать» своё тело А прокачка заключается в том, что на этом сборе нам дают больше самостоятельного времени в зале, благодаря этому мы можем сконцентрироваться на работе над слабыми местами⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀ ⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀ ⠀ Я, например, сейчас усилено работаю над сушкой бёдер, ягодиц, закачиванием плеч, а также пытаюсь вернуть себе нулевой мост и пресс⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀ ⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀ ⠀ #nature #beautiful #mermaid #владачигирева #русскиерусалки #flexible #flexibility #photoshoot #mermaid #russianmermaids #chigirevavlada #olympicteam #roadtotokio #sport #swimsuitmodel #спортЧи #workhard #synchro #olympicchampion #synchronizedswimming #synchronisedswimming #balerina #balet #спорт #синхронноеплавание #chigirevavlada #fujeirah

