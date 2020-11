Τι θα κάνει ο Τραμπ όταν αποχωρήσει από τον Λευκό Οίκο - Τι προβλέπει η ανηψιά του (Video)

Όπως είναι ήδη γνωστό, ο προεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, αρνείται να αποδεχθεί την ήττα του στις προεδρικές εκλογές της 3ης Νοεμβρίου και έχει ξεκινήσει δικαστικό αγώνα σε διάφορες Πολιτείες προκειμένου να αποδείξει τους ισχυρισμούς του περί νοθείας του αποτελέσματος ιδίως μέσω της επιστολικής ψήφου.

Κάποιοι αναλυτές θεωρούν ότι η συγκεκριμένη τακτική του Τραμπ δεν έχει νά κάνει με το σήμερα, αλλά με το μέλλον: ήτοι, ο Τραμπ κάνει τη φασαρία αυτή για να διατηρήσει σε εγρήγορση τους οπαδούς και να παραμείνει ο ίδιος στο προσκήνιο, όταν υποχρεωθεί να αποχωρήσει από τον Λευκό Οίκο.

Για την ακρίβεια, οι αναλυτές αυτοί θεωρούν ότι ο Τραμπ δεν πιστεύει ότι τα αποτελέσματα θα ανατραπούν, αλλά ότι χτίζει ένα αφήγημα προκειμένου να δει αν θα έχει τη δυνατότητα να διεκδικήσει εκ νέου την προεδρία των ΗΠΑ, στις εκλογές του 2024.

Ωστόσο, η ανηψιά του Τραμπ, Μέρι, η οποία πριν από μερικούς μήνες κυκλοφόρησε βιβλίο-«φωτιά» για τον θείο της απέρριψε τα σενάρια αυτά, μιλώντας στο CNN. Η Μέρι Τραμπ υποστήριξε ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ δεν θα διακινδυνεύσει νέα παταγώδη εκλογική αποτυχία, ενώ σημείωσε ότι σε κάποια φάση μέσα στα επόμενα χρόνια, η ηλικία του, η υγεία του ή νομικά μπλεξίματα θα ακυρώσουν αυτές τις φιλοδοξίες.

