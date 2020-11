Την ήττα του στις αμερικανικές εκλογές παραδέχθηκε για πρώτη φορά ο Τραμπ

Παρότι τα μεγάλα τηλεοπτικά δίκτυα στις ΗΠΑ έχουν ανακηρύξει νικητή των εκλογών τον Μπάιντεν, ο Τραμπ εξακολουθεί να το αποδεχθεί, απειλώντας να αμφισβητήσει τα αποτελέσματα σε διάφορες πολιτείες, υποστηρίζοντας ότι διεπράχθη μαζική απάτη.

Ο μόνος λόγος που ο Τζο Μπάιντεν κέρδισε τις εκλογές είναι γιατί αυτές νοθεύτηκαν υπέρ του υποψηφίου των Δημοκρατικών, σύμφωνα με νέα ανάρτηση που έκανε στο Twitter, ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ.

«Νίκησε γιατί οι εκλογές νοθεύτηκαν. Δεν επιτράπηκαν παρατηρητές, οι ψήφοι συγκεντρώθηκαν από την ιδιωτική εταιρεία από τη Ριζοσποαστική Αριστερά, με κακή φήμη και εξοπλισμό, ότι δεν προκρίθηκα ούτε για το Τέξας (το οποίο κέρδισα άνετα), ψεύτικα και σιωπηλά μέσα ενημέρωσης και άλλα» έγραψε ο Τραμπ.

He won because the Election was Rigged. NO VOTE WATCHERS OR OBSERVERS allowed, vote tabulated by a Radical Left privately owned company, Dominion, with a bad reputation & bum equipment that couldn’t even qualify for Texas (which I won by a lot!), the Fake & Silent Media, & more! https://t.co/Exb3C1mAPg