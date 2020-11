Αίγυπτος: Βρήκαν δεκάδες σαρκοφάγους σε εξαιρετική κατάσταση (Photo/Video)

Mία σπουδαία αρχαιολογική ανακάλυψη έκανε ομάδα αρχαιολόγων στην Αίγυπτο, στην περιοχήτης Σακάρα. Ειδικότερα βρήκαν περισσότερους από 100 σαρκοφάγους, καλοδιατηρημένους, έτοιμους να αποκαλύψουν τα μυστικά τους.

Είναι η ίδια περιοχή όπου είχαν εντοπιστεί και αναδειχθεί δεκάδες άλλα αντίστοιχα ευρήματα τον περασμένο μήνα.

Από το Σάββατο οι νεοευρεθείσες σαρκοφάγοι εκτίθενται σε μια βιαστικά δημιουργημένη έκθεση πλάι στην κλιμακωτή πυραμίδα του Ζοσέρ.

Πρόκειται για επιχρυσωμένες και ξύλινες σαρκοφάγους με τις μούμιες ιερέων και υψηλόβαθμων αξιωματούχων, οι οποίες ετάφησαν πριν από περισσότερο από 2.500 χρόνια.

Είναι εντυπωσιακά καλή η κατάσταση στην οποία ανακαλύφθηκαν, με τα χρώματά τους ζωηρά και το σχήμα τους ιδιαιτέρως διατηρημένο, με εξαίρεση ορισμένα θραύσματα.

Μάλιστα σε πολλές από αυτές υπήρχαν δεκάδες αντικείμενα ιδιαίτερης αξίας τα οποία υποτίθεται ότι θα βοηθούσαν τους νεκρούς να περάσουν στον άλλο κόσμο, όπως φαίνεται και στο βίντεο του ΑΒC που αναδημοσιευει η Καθημερινή.

«Ούτε το 1% όσων βρίσκονται θαμμένα στην περιοχή δεν είναι αυτά που παρουσιάζουμε σήμερα», τόνισε προς τους δημοσιογράφους και διπλωμάτες ο υπουργός Αρχαιοτήτων Χάλιντ Ελ Ανάνι, προσθέτοντας ότι σύντομα θα ακολουθήσουν και άλλα αποτελέσματα ανασκαφών, με μία από τις σημαντικότερες να ακολουθεί τις επόμενες ημέρες, αυτή του πρώην Γενικού Γραμματέα του Συμβουλίου Αρχαιοτήτων και γνωστού αρχαιολόγου Ζάχι Ζαουάς.

Να σημειωθεί ότι η συλλογή των σαρκοφάγων ανακαλύφθηκε σφραγισμένη, σε βάθος 12 μέτρων.

Egypt unearthed more than 100 sarcophagi in Saqqara on Saturday, the same ancient burial ground where dozens of coffins were also found last month as the country continues to make major discoveries in its bid to lure back tourists. https://t.co/bXXYJE4D0c pic.twitter.com/drZXzqjbRk