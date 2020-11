Εικόνες σοκ: Κρατούμενοι σε φυλακή του Τέξας μεταφέρουν νεκρούς από κορωνοϊό, σε φορτηγά ψυγεία (Photos)

Οι ΗΠΑ έχουν χτυπηθεί σφοδρά από τον κορωνοϊό και οι πολιτικές του Τραμπ έκαναν την κατάσταση να ξεφύγει από κάθε έλεγχο. Το Ελ Πάσο του Τέξας είναι μια από τις δεκάδες περιοχές που πλέον δεν έχουν χώρο στα νεκροτομεία εξαιτίας των πολλών θανάτων από τον ιό.



Η πολιτεία εκεί επιστράτευσε και τους κρατούμενους των φυλακών όπου με 2 δολάρια την ώρα τους πληρώνει για να μεταφέρουν πτώματα από τα νεκροτομεία σε φορτηγά ψυγεία. Όπως φαίνεται καθαρά και στις φωτογραφίες, οι κρατούμενοι με τις χαρακτηριστικές ασπρόμαυρες ριγέ στολές στοιβάζουν πτώματα σε φορτηγά στο χώρο στάθμευσης του Γραφείου Ιατροδικαστών του Ελ Πάσο.

El Paso, TX is so understaffed they are using inmates to help move deceased #COVID19 patients to the mobile overflow morgues. pic.twitter.com/4KRXYBCdWo