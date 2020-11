Εξοπλιστικό πρόγραμμα-μαμούθ για τη Βρετανία: Ο Τζόνσον ενέκρινε επιπλέον ποσό 16 δισ. λιρών

Ο πρωθυπουργός της Βρετανίας Μπόρις Τζόνσον ανακοίνωσε σήμερα το μεγαλύτερο επενδυτικό πρόγραμμα στον τομέα της Άμυνας από την περίοδο της λήξης του Ψυχρού Πολέμου.

Όπως έγραψε ο Τζόνσον στο Twiiter, η επένδυση είναι επιπλέον 16,5 δισεκατομμύρια λίρες από το ήδη προϋπολογισθέν ποσό. «Για να υπερασπιστούμε τον λαό μας και τον τρόπο ζωής μας» έγραψε ο Τζόνσον.

We are investing an extra £16.5 billion to defend our people and way of life pic.twitter.com/PFWaV0t4rK